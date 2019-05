Anders Brøns druknede i december i Aalborg. Sønnen har overtaget posterne i Polar Seafood-koncernen.

Anders Brøns, en af Grønlands mest succesfulde erhvervsfolk nogensinde, blev på tragisk vis fundet død i Aalborg Havn i december.

Men fiskekoncernen Polar Seafood Greenland, som Anders Brøns var adm. direktør i og medejer af, fortsætter med at hive millioner i land. Mange millioner på især rejer og hellefisk.

I 2018 blev det således til et overskud efter skat på 155,4 mio. kr. Det er en stigning på 33 pct. i forhold til året forinden og det næstbedste resultat nogensinde for Polar Seafood-koncernen.

Omsætningen blev 3,3 mia. kr., og antallet af ansatte steg til mere end 1.000. Derudover rundede egenkapitalen 1 mia. kr.

»Årets resultat, der anses for tilfredsstillende, er – før renter og resultat i associerede virksomheder - på niveau med de udmeldte forventninger i sidste års ledelsesberetning. Dette på trods af kraftigt stigende ressourceafgifter til Grønland i året,« skriver Polar Seafood Greenland i det nye regnskab.

Efter Anders Brøns' død har hans mangeårige forretningspartner og medejer af Polar Seafood Greenland, Jens Salling, overtaget posten som topchef i fiskekoncernen.

Sønnen Miki Brøns er indtrådt i en lang række af koncernens bestyrelser, heriblandt i de to store selskaber Polar Seafood Greenland og Polar Seafood Denmark.

Når Anders Brøns' dødsbo er opgjort, er det ligeledes besluttet, at Miki Brøns overtager aktieposten på 50 pct. af Polar Seafood Greenland.

Fiskekoncernens bestyrelsesformand, Henrik Leth, oplyste efter Anders Brøns' død, at den succesfulde erhvervsmand var kendt for at tænke langsigtet og havde tænkt på en fremtid uden ham.

»Jeg kan i den forbindelse oplyse, at han i sit testamente har taget højde for, at Polar Seafoods drift ikke måtte blive påvirket af hans død,« sagde Henrik Leth til det grønlandske medie Sermitsiaq.

Anders Brøns stiftede Polar Seafood i 1984 sammen med grønlænderen Hans Pavia Egede. Året efter blev Jens Salling medejer, og sammen med Anders Brøns købte han Hans Pavia Egede ud af selskabet.

Siden er virksomheden bare vokset og vokset, så der nu er kontorer i en lang række lande.