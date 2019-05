Dansk moderigmand vil købe sit livsværk tilbage

Modekongen Niels Martinsen vil købe de resterende aktier i tøjkoncernen IC Group, som han selv grundlagde for 50 år siden.

Den danske moderigmand Niels Martinsen kan være på vej til at genvinde fuld kontrol over livsværket IC Group, der i dag ejer de to modemærker Tiger of Sweden og By Malene Birger.

Niels Martinsen vil gennem investeringsselskabet Friheden Invest, som han ejer sammen med sin datter Emilie Martinsen-Kønigsfeldt, fremsætte et købstilbud til aktionærerne i IC Group og dermed sikre sig kontrol over den resterende portion aktier i selskabet.

Friheden Invest ejer i dag 75,6 pct. af aktierne i IC Group.

»IC Group har i dag modtaget meddelelse fra Friheden Invest A/S om, at Friheden Invest A/S har besluttet at fremsætte et offentligt, ubetinget købstilbud til aktionærerne i IC Group om køb af samtlige aktier i IC Group,« oplyser modekoncernen i en fondsbørsmeddelelse.

Friheden Invest meddelte tidligere torsdag, at investeringsselskabet havde købt Nordea Asset Managements aktieandel i IC Group på 9,4 pct.

»I lyset heraf har Friheden Invest fundet det rimeligt tilsvarende at tilbyde de resterende aktionærer at sælge deres aktier i IC Group til Friheden Invest til samme pris, som Friheden Invest har betalt til Nordea Asset Management,« skriver Friheden Invest.

Konkret tilbyder Friheden Invest aktionærerne i IC Group 39 kr. per aktie.

Niels Martinsen grundlagde sit modeimperium i 1969, hvor han åbnede tøjforretningen InWear, der siden via fusioner har udviklet sig til IC Group.

IC Group præsenterede for få dage siden sit regnskab for tredje kvartal i det skæve regnskabsår 2018/19.

Modekoncernens nettoomsætning faldt med 9 pct. målt i lokal valuta til 827 mio. kr. Resultatet af den primære drift blev et underskud på 13 mio. kr.