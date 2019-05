Mangemillionæren Susanne Hessellund har haft nogle økonomisk trængte år. Der er dog bedring på vej.

Susanne Hessellunds livsværk, helikopterselskabet Bel Air Group, havde i 2018 sit hidtil dårligste år.

Underskuddet blev 23,3 mio. kr. og var dermed en klar forværring af det underskud fra 2017 på 3,4 mio., som tilmed var det første af sin slags for Bel Air-koncernen.

»Det er ikke et tilfredsstillende resultat, vi fik i 2018. Men det var bedre end budgetteret takket være et hold af medarbejdere, som har fået det til at fungere trods modgang,« siger Susanne Hessellund, der udover at være ejer også driver Bel Air.

Trods de seneste års nedture er der nu lys forude for 50-årige Susanne Hessellund, der er mor til seks børn og derudover har to bonusbørn.

I april kunne hun offentliggøre, at Bel Air havde landet en vigtig aftale med olieselskabet Wintershall. Aftalen betyder, at Bel Air fra 2020 og en årrække frem skal sørge for helikoptertransport til og fra Wintershalls olieplatforme i Nordsøen.

På sin Linkedin-profil skrev Susanne Hessellund, at meddelelsen om den nye kontrakt var »et af de bedste opkald, som Bel Air har fået det seneste år.«

Samtidig har Bel Air i 2019 en stor aftale med Siemens Gamesa.

»Vi forventer en markant forbedring af resultatet i 2019. Det er dog ikke et overskud, vi forventer,« siger Susanne Hessellund.

Da Bel Air kom i modvind i 2017 efter en række tabte ordrer, måtte Susanne Hessellund efterfølgende afskedige ca. hver tredje medarbejder. Virksomhden er gået fra 75 til 40 ansatte siden juli 2017, og de resterende ansatte er enten gået ned i løn eller arbejdstid.

Susanne Hessellund har desuden skåret over 20 pct. af sin egen lønseddel.

Men grundet de nye kontrakter er der nu vækst i Bel Air igen.

»Vi er begyndt at ansætte både piloter og teknikere igen. Det er virkelig dejligt efter et forløb, hvor vi har skåret meget ned,« siger Susanne Hessellund.

Bel Air har base i Esbjerg Lufthavn og er ejet af Susanne Hessellunds holdingselskab SH Holding, Holsted ApS, der kom ud af 2018 med et underskud på næsten 25 mio. kr. og nu har en egenkapital på 174 mio. kr.

Hun er selv helikopterpilot og fik passionen for de flyvende maskiner, da hun som lille pige stod ved lufthavnen i Esbjerg og så en Mærsk-helikopter flyve op, ned og til siden.

»Det måtte bare være den ultimative frihed,« huskede Susanne Hessellund, da Finans i fjor talte med hende.

Hun gik målrettet efter drømmen om at blive pilot og sparede i smug op til uddannelsen.

Efter pilotjob hos bl.a. Mærsk Helicopter, canadiske CHC og Dancopter valgte hun at satse på sin egen virksomhed Bel Air. Hun grundlagde den helt tilbage i 1994, men det var i 2009, at Bel Air for alvor lettede fra landjorden. Det var her, Susanne Hessellund gik fra enmotorede helikoptere til at satse på de større modeller, der kunne flyve offshore, altså langt væk fra kysten.

I dag flyver Bel Airs helikoptere ud fra baser i både Danmark og Holland, når de fragter medarbejdere og udstyr for store virksomheder i olie- og vindbranchen. I årene 2010 til 2016 tjente Bel Air Aviation 219 mio. kr. efter skat.