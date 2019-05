Mere end 10 års underskud på fibernettet er overstået for flere store elselskaber. Højere tilslutning og mere effektivt gravearbejde har gjort fibernettet til en overskudsforretning.

Hullet i elselskabernes fibernet har stået pivåbent i over 10 år. Samlet er tabet løbet op i milliardklassen. Men nu er blødningen omsider stoppet i en række store jyske elselskaber, der hev store gevinster hjem på fibernettet sidste år. Årsagen til de sorte tal er primært, at antallet af fiberkunder er eksploderet med 43 pct. på blot tre år.

Det viser en gennemgang af regnskaberne.

»Det har været en hård kamp at nå hertil. Men efterspørgslen er nu så stor, at to ud af tre husstande kobler sig på fiberkablerne, så snart de bliver lagt i jorden. Højere tilslutning og mere effektivt gravearbejde er formlen til bedre lønsomhed,« siger Niels Duedahl, adm. direktør i energi- og telekoncernen SE.

SE har investeret ca. 7 mia. kr. i fibernet og dækker i dag 87 pct. af Syd- og Sønderjylland. Efter over 10 år med massive underskud blev de blodrøde tal i 2018 forvandlet til et overskud på 70 mio. kr. før skat.

Når vi nu for alvor lukker konkurrenterne ind på kablerne, vil lønsomheden stige endnu mere. Martin Romvig, adm. direktør i Eniig

Elselskaberne har forsvaret tidligere års store underskud med, at fibernettet er en samfundsgavnlig investering, hvor de leverer noget tilbage til elkunderne.

»Når vi graver fibernet ad en 2 km lang grusvej ud til en landmand, er det rent finansielt ikke en god investering. Men man skal kigge på vores økonomi for det samlede fibernet, som både viser overskud og et positivt cash flow efter investeringer,« siger Niels Duedahl.

SE’s tilslutningsprocent er oppe på næsten 50 pct., og ifølge Duedahl vil SE åbne fibernettet for konkurrenterne næste år.

Nord- og midtjyske Eniig har allerede åbnet sine fiberkabler for konkurrenter som TDC og Telenor. Det er en af årsagerne til, at Eniig har vendt 13 års underskud til et overskud før finansielle poster på 11 mio. kr. i 2018.

»Vi har hørt på meget kritik i årenes løb, men faktisk har vi i store træk fulgt den fibernetplan, vi lagde i 2005. Når vi nu for alvor lukker konkurrenterne ind på kablerne, vil lønsomheden stige endnu mere,« siger Martin Romvig, adm. direktør i Eniig.

Enkelte elselskaber laver dog fortsat blodrøde underskud på fibernettet. Det gælder f.eks. Fibia, der er ejet af Seas Nve og Nrgi. I 2018 landede selskabet et underskud på 170 mio. kr, hvis man fraregner gevinsten fra salget af Nianet.

De store forskelle dækker over, at nogle selskaber - herunder Fibia - er gået senere i gang med udrulningen, fortæller Michael Jensen, teleekspert og chefkonsulent i Netplan.

»Nogle fiberselskaber er kortere i investeringscyklsusen. Men jeg forventer også, at de bliver lønsomme inden for tre-fem år,« siger han.