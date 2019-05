Dansk milliardærarving i nyt tab på sprutfirma

I Am havde håbet på overskud i 2018. Sådan gik det ikke.

Ambitionerne og armbevægelserne har været store i de første leveår hos det danske sprutfirma I Am.

Med dyre reklamekampagner og indtog på eksklusive natklubber har I Am forsøgt at tage kampen op mod kendte mærker som Dom Perignon, Belvedere og Möet & Chandon.

Men det danske sprutfirma mangler fortsat at sætte flueben ud for det første overskud. I Am havde forventet, at det skulle ske i 2018. Sådan gik det imidlertid ikke.

Et nyt regnskab for året viser et underskud efter skat på 1,2 mio. kr. Dermed er det samlede tab oppe på knap 10 mio. kr. siden stiftelsen i 2016.

Dog var underskuddet på 1,2 mio. kr. i 2018 en klar forbedring af resultaterne fra årene forinden.

Derfor kaldes resultatet også for tilfredsstillende, hvilket skal ses i lyset af, at I Am ikke har leveret som forventet til nogle natklubber, som har måttet udskyde deres åbning i 2018.

»Endvidere har den utroligt gode sommer haft en negativ effekt på resultatet på baggrund af færre fæster hos klubberne, der leveres til,« står der i regnskabet fra I Am, der sælger rosé, vodka og champagne.

Den 29-årige Martin Bundgaard er I Am's stifter, hovedaktionær og adm. direktør. Han er barnebarn til Poul Bundgaard, bedre kendt som Keld fra Olsen-banden.

Men han er også blandt arvingerne til milliardkoncernen FLSmidth, der leverer produkter til cement- og mineindustrien.

Penge har derfor aldrig været noget, Martin Bundgaard skulle tænke videre over.

»Jeg fik penge mellem hænderne, da jeg var 16 år. Masser af dem. Jeg har ikke lyst til at fortælle hvor mange. Det er meget personligt. Jeg har aldrig fortalt det til nogen. Men i hvert fald nok til, at jeg kunne have en fest. World Wide. I rigtig mange år,« sagde Martin Bundgaard i 2016 til Euroman, da I Am blev lanceret.

Han har ifølge eget udsagn været kendt som "Crazy Martin" grundet sin trang til at feste. Den trang har han dog nu lagt til side for at fokusere på I Am.

Selskabet forventer i 2019 overskud og fremgang i omsætningen, især fordi der ifølge det nye regnskab er kommet godt gang i salget i Sverige og Norge.

Blandt medejerne af I Am er også Jens Alminde, der var med til at stifte Euroinvestor.