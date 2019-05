Intern uro i Ikea efter stifterens død

Efter et stort fald i overskuddet har Ikea sat tommelskruerne på over for de ansatte.

Der er åbenlys uro i både topledelsen og hos de ansatte i Ikea. Flere ansatte er blevet tvunget til at søge deres egne job og i nogle tilfælde gå ned i løn. Andre er blevet fritstillet med løn, og flertallet i den svenske ledelsesgruppe er stoppet eller er blevet flyttet til andre opgaver. Det er den svenske avis Expressen, der skriver om den ulmende uro, efter at avisen er kommet i besiddelse af interne dokumenter. Ikeas stifter Ingvar Kamprad døde sidste år i januar, og det er hans tre sønner Jonas, Mathias og Peter Kamprad, der er de nye ejere. Men der er tilsyneladende tvivl om, hvem der har magten: Sønnerne eller topledelsen i koncernen. Overskuddet i Ikeas moderselskab Ingka Holdings blev sidste år otte mia. svenske kr. ringere end i 2017, hvor overskuddet blev på 35 mia. svenske kr. Derfor har det været nødvendigt med kradse forandringer i Ikea. »Det gør ondt, når man skal foretage så omfattende forandringer« siger Lars-Johan Jarnheimer, der er formand for Ingka Holdings, til Expressen. Ifølge de interne dokumenter, som Expressen er i besiddelse af, skal forandringerne komme i tre bølger. Første bølge skal tvinge mange af de ansatte til at søge nye job internt i koncernen. Anden bølge indebærer, at ansatte, som ikke længere passer ind, vil blive afskediget, og tredje bølge bliver at rekruttere nye ansatte, som har de kompetencer, Ikea mangler i dag. Ingvar Kamprad stiftede Ikea som 17-årig. Initialerne i hans for- og efternavn samt navnet på den gård og by, hvor han boede, skabte navnet Ikea. I løbet af de tidlige år blev der især solgt julekort, frø, kuglepenne og nylonstrømper, men hurtigt blev møblerne det mest sælgende hos Ikea, hvilket også blev kædens væsentligste kendetegn senere. Relaterede Artikler Ikea: Nu skal de svenske kødboller være kødløse

