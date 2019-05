Tv-kokkens restaurantkæde Jamie's Italien er insolvent og er nu sat under administration.

Den verdenskendte tv-kok og kogebogsforfatter Jamie Oliver styrer mod en opsigtsvækkende nedtur med sin kriseramte restaurantkæde Jamie’s Italian.

Ifølge flere britiske medier, heriblandt Sky News og The Guardian, er Jamie Olivers restaurantkæde blevet sat under administration, efter at kæden har begæret sig insolvent. Op mod 1.000 job er nu i fare.

»Jeg er meget ked af dette udfald,« siger Jamie Oliver ifølge The Guardian.

Når en virksomhed er insolvent, betyder det kort sagt, at den ikke har mulighed for at overholde sine låneforpligtelser. Krisen i Jamie's Italian er imidlertid ikke ny, da kæden i årevis har kæmpet med økonomien.

Flere gange har Jamie Oliver måttet træde til med økonomisk nødhjælp for at holde kreditorerne fra døren. I 2017 fik han to timer til at overføre 62 mio. kr., hvis han ville redde sin restaurantkæde.

Siden har Jamie Oliver slået fast, at han ikke er villig til at skyde flere penge i sin kæde, som han åbnede i 2008. Og i de seneste måneder har han forsøgt at finde en ny ejer til sin nødlidende kæde - men uden held.

Jamie's Italian har gæld for over 600 mio. kr. og har de senere år måttet lukke adskillige restauranter - og afskedige en del ansatte.

I alt 23 Jamie's Italian er sat under administration. Det samme gælder restauranterne The Fifteen og Barbecoa, som Jamie Oliver også ejer.

Den 43-årige Jamie Oliver har været en køkkenberømthed siden 1999, hvor hans program The Naked Chef slog igennem på BBC. Han har en anslået formue på 1,5 mia. kr.