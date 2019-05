Dansk Sundhedssikring, der står for sundhedssikringer til 250.000 danskere, skifter hænder.

Stifterne af det hurtigtvoksende danske forsikringsselskab Dansk Sundhedssikring indkasserer nu en hemmelig milliongevinst.

De har solgt aktiemajoriteten i deres selskab til kapitalfonden AnaCap. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Anacap har for et hemmeligt beløb købt en majoritetsandel i holdingselskabet Sundhedsgruppen A/S, der udover Dansk Sundhedssikring består af selskabet PrimaCare, som bl.a. tilbyder behandlinger inden for fysioterapi, kiropraktik og psykologi.

»Vi er ekstremt stolte over de fremskridt, vi har lavet i de seneste år, hvor vi har opbygget en markedsledende position herhjemme,« udtaler Kent Jensen, adm. direktør i Sundhedsgruppen, i pressemeddelelsen.

Dansk Sundhedssikring blev stiftet i 2010 og tilbyder sundhedsforsikringer til virksomheder. Det har været en indbringende forretning med millionoverskud, viser selskabets regnskaber.

En lang række danske virksomheder med i alt 250.000 ansatte er i dag forsikret gennem Dansk Sundhedssikring.

Stifterne af Dansk Sundhedssikring, heriblandt adm. direktør Kent Jensen og formand Klaus Busch, beholder en aktieandel i Sundhedsgruppen A/S.

Den nye ejer, Anacap, har hovedsæde i London og investerer primært i virksomheder inden for den finansielle sektor.