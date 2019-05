British Steel bevæger sig mod et kollaps, efter det ikke er lykkedes at finde den nødvendige nødfinansiering, skriver britiske medier.

Det er ikke lykkedes for Storbritanniens næststørste stålproducent British Steel at sikre sig den nødvendige millionindsprøjtning, og selskabet har derfor opgivet jagten på en økonomisk redningskrans.

Ifølge flere britiske medier, herunder BBC og Sky News, er selskabet nu på vej til at blive sat under administration.

Dermed kan op mod 25.000 britiske arbejdspladser være i fare. British Steel beskæftiger i dag omkring 4.500 medarbejdere, mens 20.000 job i forsyningskæden er direkte afhængige af stålproducenten.

Allerede tirsdag kunne flere britiske medier fortælle, at British Steel var i akut pengenød og risikerede at dreje nøglen om, hvis ikke selskabet fik tilført flere millioner pund.

Ifølge BBC var der konkrete forhandlinger i gang med den britiske regering om et nødlån på omkring 30 mio. pund. Greybull Capital, der ejer British Steel, havde selv sat onsdag som deadline for jagten på økonomisk førstehjælp. Nu tyder alt på, at forhandlingerne ikke har båret frugt.

Så sent som i sidste uge forsøgte British Steel at sikre sig et nødlån på 75 mio. pund (640 mio. kr.) fra den britiske regering.

Årsagen til den økonomiske deroute hos British Steel skyldes bl.a. et svag salg til de øvrige EU-lande i kølvandet på brexit-usikkerheden, samt handelskrigen mellem USA og Kina. Pundets nedtur siden brexit-afstemningen i 2016 har også ramt stålproducenten på pengepungen.

British Steel blev grundlagt i 2016, da Greybull Capital købte en del af Tata Steels. British Steel har sit primære stålværk i Scunthorpe i det østlige England.