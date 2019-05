Detailkæden Flying Tiger Copenhagen er ved at rydde op i et omsiggribende netværk af butikker og har omkalfatret ledelsen efter et tab på 541 mio. kr. i fjor.

Flying Tiger Copenhagens fun shopping-koncept har ikke givet ejerne meget at grine af i de senere år, og nedturen kulminerede foreløbig i fjor med et dundrende underskud. Det viser et nyt regnskab.

»Der er ingen grund til at pakke det ind. Det er et utilfredsstillende regnskab,« siger Martin Jermiin, adm. direktør i Flying Tiger Copenhagen.

Selvom det lykkedes at øge salget af alt fra hatte til farveblyanter 11 pct., og salget i de eksisterende butikker (det såkaldte like-for-like-salg, LFL), blev stabiliseret, betød højere udgifter og regnskabsteknik et underskud på 541 mio. kr.

Det er endnu en kindhest til hovedejeren, kapitalfonden EQT, som også smed nøglerne til Top-Toy, som bl.a. stod bag legetøjskæden Fætter BR, kort før nytår.

Martin Jermiin tiltrådte som direktør i januar og overtog ikke længe efter posten som adm. direktør, da Flying Tiger-boss Mette Maix sagde stop på grund af utilfredshed med det nye ledelsesteam.

Ifølge Jermiin, der kender Flying Tiger Copenhagen fra sin tid som partner i konsulenthuset McKinsey, er Flying Tiger allerede i bedre gænge end sidste år.

Han fortæller, at detailkæden efter flere år med hæsblæsende vækst og butiksåbninger hver tredje dag nu har sat alt ind på at tjene penge.

Samtidig er salget i de butikker, som har været i drift i mindst et år (LFL) steget 1,2 pct. i de første fire måneder af 2019.

»Vi fokuserer på at gøre tingene rigtigt nu, så vi har ikke et tal, vi jagter. Det er fair at sige, at vi bygger en forretning, som på den lidt længere bane bliver rigtig sund. Vi er startet rigtig godt på toplinjen, og resten er også foran planen,« siger Maritn Jermiin.

Som Finans kunne afsløre tidligere på året, måtte EQT, skyde 350 mio. kr. i Flying Tiger Copenhagen for at sikre sig fortsat opbakning fra sine banker.

Derudover skyder EQT yderligere 125 mio. kr. i selskabet i juni, fremgår det det nye regnskab.

Selvom Flying Tigers banker brændte sig på konkursen i Top-Toy, er de gået med til at give Flying Tiger en ny kreditramme på 2,05 mia. kr.

Hvis detailkæden skal undgå at komme på kant med lånebetingelserne, kræver det en større finansiel turnaround, for i år og næste år skal der afdrages 225 mio. kr. på lånet. Resten forfalder i 2021.

EQT har allerede taget konsekvensen ved at omkalfatre stort set hele ledelsen i detailkæden, og derudover er der sagt farvel til omkring 25 pct. af medarbejderne på hovedkontoret i Danmark.

Mads Ditlevsen, partner i EQT, skriver til Finans, at kapitalfondens økonomiske indsprøjtninger i Flying Tiger skyldes en »stor tro« på selskabet på trods af det sløje resultat i fjor.

Han er overbevist om, at »2019 bliver markant bedre« på grund af de initiativer, som ledelsen har iværksat.

Det indebærer bl.a., at Flying Tiger vil forsøge at genforhandle huslejeaftaler og presse leverandørerne på prisen samt lukke underskudsgivende butikker.

»Det er tidligt, men vi kan allerede se, at det begynder at virke. Vi kan se en vej til en meget, meget stærk performance,« siger adm. direktør Martin Jeermin.

