Indtjeningen i Kompan, der bl.a. ejes af Kirk Kapital, bragede frem i fjor.

Lego-familien bag Kirk Kapital og den tidligere kapitalfonds-boss Christian Dyvig begyndte allerede at lege sammen i 2014, men det var først i fjor, at legen for alvor blev sjov.

Efter et par magre år bragede overskuddet i Kompan mere end 300 pct. i vejret., så selskabet fik et overskud på 97 mio. kr.

Til trods for den kraftige fremgang, skriver Kompan i sit regnskab, at resultatet fortsat er påvirket af øgede investeringer i salg og distribution samt produktudvikling.

Allerede i forbindelse med investeringen i 2014, fortalte den tidligere Nordic Capital-partner Christian Dyvig, at det ville kræve investeringer og tage tid at få Kompan til at realisere sit potentiale.

»Produkterne er der stort set, så det er mest et spørgsmål om at investere i sælgere. Og du ved hvordan det er med sælgere. Dem taber du penge på det første år, eller halvanden, og har du fået ansat de rigtige mennesker, så tjener du penge derefter,« sagde Dyvig til Børsen.

Det synes han at have fået ret med, for sælgerne har i hvert fald haft travlt.

Kompans omsætning steg 16 pct. til 1,9 mia. kr. i fjor, og da det langt højere salg kun i mindre grad øgede selskabets omkostninger, nåede overskudsgraden 8,7 pct.

Det er det højeste i løbet af de seneste fem år og betød et hæderligt afkast på egenkapitalen på 14,3 pct.

Udover Christian Dyvig, der købte 59 pct. af Kompan i 2014, ejes selskabet af Kirk Kapital, som har ca. 25 pct., samt adm. direktør Connie Astrup Larsen.

De kan glæde sig over, at der tilsyneladende er endnu bedre tider på vej for Kompan, der ved udgangen af 2018 skyldte 723 mio. kr. til Nordea og Pension Danmark.

»Det begyndende afkast af disse investeringer (salg, distribution og produktudvikling, red.) kan aflæses i dette års resultat og forventes at forbedre koncernens resultater for 2019 og fremadrettet,« skriver Kompan i sit regnskab.