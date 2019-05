Selskab vil flyve New York-London på 90 minutter

Aerospace-selskabet Hermeus vil bygge et overlydsfly, der kan flyve ruten London-New York på kun halvanden time.

Det amerikanske aerospace-selskab Hermeus Corporation vil udvikle et overlydsfly, der kan klare turen fra New York til London på kun 90 min. I dag tager turen omkring syv timer.

Selskabet har netop sikret sig finansieringen til at udvikle flyet, der skal kunne flyve ved Mach5 eller mere - altså omkring fem gange lydens hastighed.

»Vi vil revolutionere den globale luftfart ved radikalt at øge hastigheden af rejser over lange afstande,« siger AJ Piplica, der er medstifter af Hermeus og adm. direktør, i en meddelelse på selskabets hjemmeside.

Hermeus-stifterne består desuden af tidligere medarbejdere fra SpaceX, Elon Musks raketvirksomhed, og Blue Origin, Amazon-ejeren Jeff Bezos ’hemmelige space-venture’.

Alle fire grundlæggere kender hinanden fra rumselskabet Generation Orbit, hvor de arbejdede på udviklingen af et hypersonisk raketfly og US Air Forces nyeste X-fly.

Ifølge CNN forventer selskabet, at det vil tage mindst 10 år at udvikle et passagerfly af den type, og at prisen for en enkeltbillet New York-London kommer til at ligge på 20.000 kr. - eller 3.000 dollars.

»Den største udfordring for hypersonisk flyvning er at sikre nok fremdrift. Vi har tidligere sendt små enheder op og fløjet dem ved hjælp af scramjets, en avanceret type jetmotor. Det er ret eksperimentelt, og der er lang vej at gå, før vi ser dem på et passagerfly,« siger Paul Bruce, der underviser på the Aeronautics Department ved Imperial College i London, til CNN.

Det nye hypersoniske fly kommer til at flyve på jetfuel, og det kan rejse nogle miljøspørgsmål i en tid, hvor ordet ”flyskam” vinder mere og mere ørenlyd.

Hermeus er ikke det første selskab, der forsøger at udvikle overlydsfly til almindelig passagertransport. Både Boeing, Lockheed Martin og Aerion Corporation arbejder på at udvikle overlydsfly.

Hvis planerne lykkes for Hermeus, vil selskabets fly blive mere end dobbelt så hurtigt som Concorden, der foretog sin sidste flyvning over Atlanten i oktober 2013. Den tur varede under fire timer.