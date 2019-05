Blev fyret af Mærsk: Scorer nu kassen hvert år

Et iskoldt farvel til A.P. Møller - Mærsk har bestemt ikke haft konsekvenser for Jess Søderbergs økonomi.

Det er mere end et årti siden, at Jess Søderberg blev fyret som topchef i A.P. Møller - Mærsk, hvor han var øverste ansvarlige i 14 år.

Han blev afskediget uden tak i hverken skåltaler eller pressemeddelelser. Forholdet til daværende hovedaktionær Mærsk Mc-Kinney Møller var iskoldt.

Men selvom afskeden med Mærsk var grim, er det nu gået 74-årige Jess Søderberg meget godt siden.

Hans personlige selskab J. S. Invest ApS har siden stiftelsen i 2008 givet samlet 54 mio. kr. i overskud. Senest blev det i 2018 til en indtjening på 8 mio. kr., viser et nyt regnskab.

Selskabets formål er investeringer i værdipapirer, og formuen bliver forvaltet i fonde gennem Danske Bank. Derudover har Jess Søderberg også penge i den britiske kapitalfond Permira, som han desuden rådgiver.

I ledelsesberetningen i Søderbergs regnskaber angives der ikke uddybende kommentarer om udvikling eller tilfredshed med resultaterne.

Efter et overskud på 6,6 mio. kr. forklarede han dog i 2015 til Finans, hvordan hans investeringer forvaltes.

»Jeg er langsigtet investor på trods af alderen. [...] Jeg går ikke op i, hvad der sker fra den ene uge eller måned til den anden,« udtalte Jess Søderberg dengang.

I foråret 2018 udkom en ny bog, hvor en række tidligere Mærsk-chefer kritiserede ellers ikoniske Mærsk Mc-Kinney Møller. Blandt kritikerne var Jess Søderberg, som nævnte, at Hr. Møller udskød og ændrede beslutninger.

»I min bog skyldes det, at han var blevet for gammel – hukommelsen svigtede!« siger Jess Søderberg i bogen og uddyber, at erhvervskoryfæet burde have ladet sig pensionere som 90-årig.