Dansk cykelfirma i nyt milliontab - ejer griber ind

Ejeren af Kildemoes har måttet have pengepungen frem til sit tabsramte cykelfirma.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Det kendte danske cykelfirma Kildemoes har på to år tabt næsten 10 mio. kr. og tvunget ejeren til at skyde nye penge i selskabet.

Det fremgår af et nyt regnskab fra Kildemoes, der en del af den svenske Cycleurope-koncern. I 2018 tabte Kildemoes 5,4 mio. kr. efter et tab på 4,1 mio. kr. året før.

Underskuddet var samtidig det tredje på stribe for virksomheden.

»Selskabets aktivitetsniveau har været påvirket af store udsving og et marked udsat for en varieret cykelsæson, hvilket har indvirkning på omsætningen og indtjeningen,« skriver ledelsen i regnskabet.

I løbet af året valgte den svenske ejer at skyde 7 mio. kr. i Kildemoes. Og i år er der udsigt til medvind for Kildemoes, hvis man skal tro firmaets ledelse anført af adm. direktør Flemming Chrone Rasmussen.

»Forventningerne til cykelåret 2019 for Kildemoes er positive. Der er iværksat nye tiltag, som giver positive udsigter for både cykler og reservedele,« skriver ledelsen i regnskabet uden at uddybe tiltagene nærmere.

Kildemoes blev grundlagt i 1942 af Børge Kildemoes og holder til i Årslev på Fyn. For en del år siden blev virksomheden - sammen med flere andre europæiske cykelfabrikker - opkøbt af svenske Monark Stiga, der siden dannede koncernen Cycleurope.

Kildemoes-cyklerne produceres ikke længere i Danmark, men Kildemoes står stadig for at designe og definere sine cykler, der bliver forhandlet mere end 100 steder herhjemme. Selve cyklerne hentes ind fra Cycleuropes fabrikker i Sverige, Frankrig og Fjernøsten.

Sidste år havde Kildemoes gennemsnitligt 22 fuldtidsbeskæftigede. Egenkapitalen i cykelfirmaet er - efter ejerens kapitalindsprøjtning - bragt op på 15,5 mio. kr.