Ifølge TDC skal nogle kunder justere kablingen i hjemmet for at undgå evt. problemer med tv-signalet efter opgraderingen af kabel-tv-nettet.

Det var TDC’s helt store trumfkort i bredbåndskrigen, da TDC for tre år siden begyndte at opgradere sit kabel-tv-net til at trække lynhurtigt gigabit-bredbånd.

Men opgraderingen, der mangedobler hastigheden på TDC’s bredbånd, viser sig nu at påvirke visse kunders tv-signal, så billedet pixelerer eller helt går i sort.

Det fortæller chefkonsulent og tele-ekspert fra Netplan, Michael Jensen, der har undersøgt sagen.

De sorte skærme opstår, fordi de ældste kabel-tv-stik og kabling, som sidder i mange danske hjem, ikke kan arbejde med den nye opgradering, kaldet Docsis 3.1.

»Det er formentlig flere tusinde hjem, som har oplevet eller vi opleve det her problemer. Nogle kan afhjælpe problemet med blot at udskifte stikket for enden af kablet, mens andre skal udskifte kablingen, som kan være trukket rundt i huset. Og det kan være et større arbejde,« siger Michael Jensen.

Hos Forenede Danske Antenneforeninger bekræfter landsformand Thomas Bak problemet.

»Vi kender til udfordringen. Men man må også forlange, at kunderne løbende fornyer kablerne i hjemmet for at følge med teknologien. Måske har opgraderingen til docsis 3.1 blot givet nogle i forvejen forældede kabler det sidste dødsstød,« siger han.

Rent teknisk bliver de sorte skærme udløst, fordi den nye opgradering af kabel-tv-nettet kører på en højere frekvens. Og det kan forstyrre signalet på nogle af de gamle kabler.

Det er både TDC og Stofa, som har lavet opgraderingerne gennem de seneste par år. Ikke alle hjem har fået opgraderingen endnu, og derfor har problemet ikke vist sig hos alle endnu, mener Michael Jensen.

»Det er den slags tekniske problemer, som kan være svære at forudse. Men ikke desto mindre kan det koste tv-kunder, hvis ikke teleselskaber får løst problemet hurtigt,« siger han.

De sorte skærme kommer i en tid, hvor tv-leverandørerne i forvejen mister tv-kunder i titusindvis hvert år. De klassiske tv-pakker bliver overhalet indenom af streamingtjenester, og bl.a. TDC forsøger at fastholde tv-kunderne ved at indlemme streamingtjenesterne som en del af tv-pakkerne.

Alene sidste år mistede TDC 57.000 tv-kunder.

TDC fortæller, at man er opmærksom på evt. tekniske udfordringer med opgraderingen af kabel-tv-nettet, men at opgradering til Docsis 3.1 ikke stiller nye krav til kabler.

»Indendørs i hjemmet er det kunden, der skal sikre at installationen fungerer korrekt. Da opgraderingen også er en forbedring af signalet, vil det signal kunden modtager være på samme niveau eller bedre efter Docsis 3.1.-opgraderingen. Der kan derfor være behov for at kunden justere egen installation,« lyder det i et svar fra TDC.

TDC har siden 2016 brugt over 1 mia. kr. på at opgradere kabel-tv-nettet, så det kan levere højhastighedsforbindelser ligesom elselskabernes fibernet.

Det skete som en reaktion på, at TDC har tabt en god sjat bredbåndskunder til elselskaberne.