Sport 24 har erobret nye markedsandele i en branche med ekstrem konkurrence og ser nu mod udlandet.

Den fremadstormende danske sportskæde Sport 24 har fortsat godt gang i salget, men indtjeningen er ikke prangende.

Sidste år solgte Sport 24 sportstøj- og udstyr for 1 mia. kr., men da alle regninger var betalt, stod der kun 231.000 kr. tilbage på bundlinjen. Det afslører et nyt årsregnskab.

Året forinden tjente sportskæden 131.000 kr.

»Bundlinjen svarer til forventningerne. De investeringer, der er sket i årets nye projekter og tiltag, ruster Sport 24 rigtig godt til fremtiden. Nu ligger fokus på at øge overskuddet,« siger Henrik Bruun Jensen, der er koncernchef og hovedaktionær.

Sport 24 har de senere år gjort sig bemærket med to store opkøb af henholdsvis Stadium og Sportigan. Derudover har kæden overtaget en række af Intersports butikker.

Det har ført til en række omlægninger, butikslukninger og afskrivninger, som sætter sine spor i selskabets regnskaber.

I spidsen for Sport 24 står Henrik Bruun. Han var med til at grundlægge kæden i 2012, da et langvarigt opgør i Intersport fik flere af kædens forhandlere til at bryde ud og etablere deres egne butikker i Jylland.

I dag er Sport 24 landets største sportskæde med 31 butikker og cirka lige så mange outlet-butikker fordelt over hele landet. Men kampen om kunderne er hård, og når man samtidig investerer heftigt, sætter det indtjeningen under pres.

»Sportsbranchen er fortsat præget af stærk og hård konkurrence, hvor prisparameteret får stadig større betydning. Kravene til koncentreret og fokuseret drift øges konstant, da selv de mindste afvigelser kan påvirke indtjeningen voldsomt,« siger adm. direktør Lars Elsborg.

Sammen med Henrik Bruun er han klar til at se mod udlandet.

»Der vil i 2019 både blive åbnet, flyttet og lukket butikker, men i et lavere tempo end i 2018. Vi vil forsvare og udvide vores position i Danmark. Desuden gør vi klar til, at man også snart kan finde Sport 24 i udlandet. Købet af HSHOP, der opererer i otte lande, har været startskuddet,« siger Lars Elsborg.

Sport 24 overtog sidste år webshoppen HSHOP, der sælger håndboldudstyr over hele Europa.