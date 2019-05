Kina vil bygge magnettog, der kan køre 600 km. i timen

Den første prototype af hurtigtoget er klar og skal nu testes inden det sættes i produktion i 2021.

Kina er kommet et skridt nærmere at kunne præsentere et magnet-tog, der skal kunne transportere passagerer med op til 600 km i timen.

China Railway Rolling Stock Corporation har netop afsløret, at den første prototype er rullet af samlebåndet i Qingdao i det østlige Kina, skriver CNN.

Kina har i forvejen det hurtigste kommercielle magnet-tog i verden - Maglev - der kan køre med en fart på op til 431 km i timen. Det kører strækningen fra Shanghais lufthavn og ind til bymidten.

De kinesiske myndigheder skal i gang med at teste toget, og det forventes at blive sat i produktion i 2021.

»Hvis man skal flyve fra Beijing til Shanghai tager det omkring 4,5 timer inklusiv den tid man skal bruge for at komme om bord. Med vores nuværende højhastighedstog tager det 5,5 timer og med det nye tog, vil det kun tage 3,5 timer,« siger CRRC’ vice chefingeniør Ding Sansan.

Det kinesiske tog vil ikke blive det første i verden til at bryde gennem 600 km i timen.

Japan har opnået en tophastighed med sine magnet-tog på 603 km i timen på et prøveanlæg i Yamanashi i 2015, hvilket er verdensrekord.

Lige nu er japanerne i gang med at videreudvikle deres kendte Shinkansen-tog til at kunne køre op til 500 km i timen.

Maglev-teknologien står for Magnetic-Levitation og betyder, at toget løftes fra jorden og bliver holdt på plads af et magnetfelt. Det giver langt mindre friktion end hjul og får toget til at bevæge sig hurtigere.

Selv om der har været stor succes med denne type tog, er der meget få lande, der har Maglev-tog i drift. Det er kun Kina, Japan og Sydkorea.