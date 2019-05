Fyret finanschef taber retssag mod Nets

En opsigtsvækkende strid mellem betalingsselskabet og en tidligere leder er afgjort i Retten i Glostrup.

Nets har vundet i en retstvist med den tidligere finanschef Ralitsa Møller, der har stævnet betalingsselskabet for 21,5 mio. kr. plus renter.

Ralitsa Møller krævede kompensation for sit salg af medarbejderaktier kort før hendes fyring og umiddelbart før aktieprogrammet blev guld værd ved Nets’ børsnotering.

»Det er naturligvis beklageligt, når en afskedigelse af en medarbejder ender i en tvist. Vi er dog tilfredse med, at byretten nu har bekræftet vilkårene for afskedigelsen og afvist alle anklager fra Ralitsa Møller,« lyder reaktionen fra Nets’ pressechef Søren Winge.

Ralitsa Møllers søgsmål gik ikke kun på værdisætningen af hendes aktier, men også på, om hun blev uretmæssigt fyret.

»Vi er ikke enige i udfaldet af sagen. Vi har endnu ikke taget stilling til, om sagen skal ankes.« lyder det fra Ralitsa Møllers advokat Michael Møller Nielsen fra Lund Elmer Sandager.

Ralitsa Møller var en af omkring 70 udvalgte medarbejdere, der i 2015 fik mulighed for at investere for egne midler i et incitamentsprogram, som Bo Nilsson forhandlede på plads med kapitalfondene Bain Capital og Advent International kort efter deres overtagelse af Nets.

Programmet sikrede senere medarbejderne en mangedobling af deres indskud, fordi børsnoteringen i efteråret 2016 gjorde aktierne i selskabet næsten 100 gange så meget værd.

Ralitsa Møller skød 130.000 kr. i programmet plus en øremærket bonus på 200.000 kr., hvilket ville have udløst en gevinst på mere end 20 mio. kr., såfremt hun var blevet på posten.

Hun blev imidlertid afskediget i november 2015 og nåede derfor ikke at blive en del af det vilde kursridt fra foråret 2016, da Nets for første gang luftede sine børsplaner offentligt.

Nets værdisætning Betalingsselskabet Nets var oprindeligt ejet af en stribe nordiske banker, men blev i 2014 opkøbt af kapitalfondene Bain Capital og Advent International for 17 mia. kr. Børsnoteringen af selskabet i september 2016 værdisatte selskabet til 30 mia. kr. og betød, at de 70 medarbejdere i incitamentsprogrammet kunne se deres aktier blive mere end 100 gange mere værd. Efter halvandet år på børsen accepterede Nets i februar 2018 et opkøbstilbud anført af kapitalfonden Hellman & Friedman på 33 mia. kr.

I stedet medførte afskeden med finanslederen, at betalingsselskabet købte hendes aktier tilbage for 875.000 kr. på basis af en ekstern værdifastsættelse af selskabet foretaget tre måneder før fyringen.

I mellemtiden var den britiske konkurrent Worldpay dog blevet børsnoteret efter en helt anden målestok på aktiemarkedet, så Ralitsa Møller krævede mere for sin andel i Nets og skrev til sidst under på 2,3 mio. kr. i ekstragodtgørelse den 29. januar 2016.

Pengene skulle være på hendes konto senest den 31. marts 2016, men tikkede først ind 17 dage senere og i forlængelse af pressehistorierne om, at Nets agtede at gøre Worldpay kunsten efter ved at ringe med børsklokken.

Derfor følte Ralitsa Møller ikke blot, at opsigelsesaftalen var blevet misligeholdt i form af en overskredet frist. Hun følte sig også snydt for en fair prissætning af aktierne og valgte at tage sagen hele vejen til domstolene.

»Det er ikke et spørgsmål om at være tilfreds eller ikke tilfreds. Det er et spørgsmål om, hvad min aktieandel var værd,« forklarede den tidligere finansleder fra vidnestolen ifølge dagbladet Børsen, da sagen blev indledt.