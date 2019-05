Disneyland Anaheim præsenterer nu en ny temapark, der er det største sats i Disneylands historie.

Om få dage åbner Disneyland i Anaheim i Californien med en ny stor satsning.

Prisen lyder på 1 milliard dollars, og for den pris har parken nu bygget en helt ny Star Wars-temapark, Galaxy’s Edge, der ifølge Disneyland selv er »den største opgradering af parken i årevis.«

Besøgende får intet mindre end 60.000 kvm at boltre sig på med det nye Star Wars-land, og det er altså den hidtil største udbygning af parkens areal.

Planen for det nye temaområde er, at besøgende skal integreres i Star Wars-universet. Derfor skal gæsterne blandt andet iklædes tøj som beboere i Star Wars-galaksen.

På åbningsdagen den 31. maj vil der dog kun være en ud af to nye forlystelser klar til brug. Den hedder Millenium Falcon, og Disneyland selv beskriver den som »en oplevelse for Star Wars-fans i alle aldre.«

Den nye forlystelse giver gæsterne mulighed for at være pilot i Han Solos rumskib Tusindårs-Falken, og området, som forlystelsen bliver en del af, er så stort, at parken har været nødt til at ændre på både floden i parken og på togbanen Disneyland Railroad for at gøre plads til det nye temaområde.

Og det ser allerede nu ud til, at den nye temapark bliver en succes for Disneyland. Adskillige hoteller i området kan melde udsolgt forud for åbningen af Star Wars-land, mens Disneyland Anaheim også forventer, at temaparken vil booste turismen i området markant.

»Vi forventer millioner af årlige nye gæster, og det vil få en meget positiv effekt på hotelovernatningerne også. Der er ingen tvivl om, at ’Cars’-land har haft en seriøs effekt i forhold til at bringe flere turister til Anaheim,« siger Mike Lyster, der er talsmand for Anaheim by.

Også besøgende i Disneyland i Florida vil til august få fornøjelsen af den nye temapark, der har været undervejs siden 2016.

I det nye Star Wars-område i Disneyland Orlando bliver der også bygget et helt nyt Star Wars tema-hotel, hvor gæsterne kan bo, mens de altså besøger den nye temapark.

Siden åbningen af Disneyland i Californien i 1955 er parken blevet udvidet af flere omgange, og man skønner, at 515 millioner mennesker har besøgt parken siden dens åbning.

Walt Disney selskabet tjente i 2018 over 20 milliarder kroner på sine parker og resorts.