Scanflavour har for tredje år i træk underskud. Store problemer med bl.a. en ny fabrik har ført til en lang række afskedigelser.

Den danske virksomhed Scanflavour, der laver proteiningredienser til fødevarer, har været gennem endnu et møgår.

Underskuddet i virksomheden er eksploderet efter en mislykket fabriksudvidelse, store nedskrivninger og omkostninger til at afskedige et stort antal medarbejdere. Det viser et nyt regnskab for 2018.

Scanflavour, der sidste år blev solgt til konkurrenten Essentia Protein Solutions, fik et underskud på 121 mio. kr. Det var cirka dobbelt så stort et minus som i det ellers katastrofale 2017, hvor en investering i en ny fabrik gik helt galt.

Ifølge den nye ejer af Scanflavour skyldes underskuddet i 2018 et negativt driftsresultat inden overtagelsen af selskabet.

Derudover har det været dyrt at skille sig af med en lang række medarbejdere, og så er der lavet nedskrivninger for i alt 274 mio. kr. som følge af lukningen af et fabriksanlæg.

Scanflavour, der ikke sætter tal på sin omsætning, har imidlertid vendt den negative udvikling, siger adm. direktør Asger S. Jacobsen.

»Vi lukkede øjeblikkeligt den tabsgivende del af fabrikken og har siden fokuseret på kerneforretningen, nemlig de funktionelle sværbaserede proteiner til fødevareindustrien,« udtaler direktøren i en pressemeddelelse ifølge branchemediet Food-Supply.

Økonomien i Scanflavour er nu »stabiliseret,« lyder det, men af årsregnskabet fremgår det, at man i 2019 forventer et mindre underskud. Til gengæld er der ikke lagt op til flere afskedigelser, da Scanflavour nu er fuldt integreret i Essentias forretning.

»Vi ser meget positivt på fremtiden for den samlede virksomhed. Vi er i fuld gang med at udvikle forretningen og arbejder med flere lovende projekter. Det er forventningen, at dette vil skabe fornyet indtjening og nye arbejdspladser på sigt,« siger Asger S. Jacobsen.

Scanflavour blev stiftet i 1981 og bruger restprodukter fra svineslagterier til at producere sine højværdiingredienser. Det sker på fabrikker i Møldrup og Hobro.

Tidligere var koncernen ejet af Palsgaard, kapitalfonden Industri Udvikling og fhv. direktør Henrik Halskov.