Brødres milliardselskab ramt af tørketab

Tørketab i Danmark og svinesygdomme i Kina har i 2018 kostet dyrt for de sønderjyske brødre Claus og Hans Otto Ewers. Indtjeningen i deres selskab Sønderborg Korn er styrtdykket.

Brødrene Ewers netværk af grovvare- og landbrugsselskaber var ramt af modgang på flere fronter i 2018.

Det fremgår af regnskabet for Sønderborg Korn ApS, som netop er offentliggjort.

Sønderborg Korn ApS er moderselskab for brødrene Claus og Hans Otto Ewers ejerskab af blandt andet det store sønderjyske grovvareselskab Brødr. Ewers.

Omsætningen i Sønderborg Korn er i 2018 øget 6 pct. til 1,63 mia. kr. Resultatet før skat, som sædvanligvis er i niveauet 70-85 mio. kr., er til gengæld styrtdykket til 18 mio. kr. Resultatet betegnes i regnskabet som »utilfredsstillende og under det forventede«.

Brødrene forklarer i regnskabets ledelsesberetning, at faldet i indtjeningen til dels kan forklares ved »manglende behandlings- og tørringsindtægter som følge af tørken i 2018 samt dels, at aktiemarkedet i 2018 har oplevet tilbagegang«.

Også mastodonterne i den danske grovvarebranche, DLG og Danish Agro, mistede i 2018 en stor del af deres indtjening som følge af tørken. Den brandvarme sommer resulterede i den ringeste høst i hundrede år, hvilket medførte, at grovvareselskaberne havde mindre mængder korn at handle med. Samtidig stod grovvareselskabernes korntørringsanlæg af gode grunde stille hele sommeren.

Det er dog ikke kun tørken, der har reduceret indtjeningen i Sønderborg Korn. Af regnskabet fremgår det, at »en associeret virksomhed med drift i Kina har haft driftsudfordringer samt været påvirket af de lave svinenoteringer. Dette har medført et underskud, hvilket direkte påvirker koncernens resultat.«

Virksomheden, der henvises til, er Scandinavian Farms Invest, som Ewers-brødrene ejer en stor del af.

Scandinavian Farms har i løbet af de seneste syv år etableret en gigantisk svinefarm på Kinas østkyst. Frem til 2017 havde farmen flere år med solide overskud og produktionskapaciteten var gradvist øget til 300.000 slagtesvin årligt. De seneste år har farmen imidlertid været ramt af forskellige smitsomme svinesygdomme, og samtidig begyndte den frygtede svinepest at sprede sig voldsomt i området omkring farmen.

»Vores egen dårlige driftsøkonomi kombineret med en stigende risiko for at få svinepest ind på farmen fik os til sidst til at nedslagte hele besætningen,« fortalte Claus Ewers, direktør i Sønderborg Korn og Scandinavian Farms Invest, for et par uger siden til Finans.

Ved at tømme staldene helt og foretage en såkaldt sanering håber ledelsen i Scandinavian Farms at få udryddet de sygdomme, der har spoleret farmens driftsøkonomi. Det er imidlertid en bekostelig øvelse, som i ventes at medføre et besætningstab i niveauet 150 mio. kr., som bogføres i 2019-regnskabet.

Det er blandt andet derfor, at Ewers-brødrene i 2019 venter et koncernresultat på niveau med 2018.

»Aktiemarkedet forventes at have en positiv fremgang. Dog forventes der et stort underskud i associeret virksomhed (Scandinavian Farms, red.) i 2019, hvilket vil afspejle sig i koncernens resultat«.

Mens situationen er alvorlig for brødrens landbrugsselskab i Kina, kan de glæde sig over fremgang i et andet associeret selskab, DUI Holding, der driver landbrug med svin, kvæg og kornproduktion i Ukraine. Selskabet har været hårdt ramt af krisen og de store valutakursfald i Ukraine. Men situationen har den seneste tid været mere stabil, og selskabet leverede i 2018 et overskud på 32 mio. kr.