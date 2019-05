Cannabis-apps afvises af Google

Google forbyder selskaber, der leverer cannabis, at sælge direkte gennem apps.

Marihuana-skyerne har så småt spredt sig over USA, hvor stater som bla. Californien og Nevada har legaliseret det euforiserende stof. Her må voksne mennesker over 21 år lovligt købe, ryge og spise cannabis.

Men at bestille en levering cannabis gennem en app er endnu ikke muligt. I hvert fald ikke hvis det er Google, der skal bestemme.

Det skriver The Verge.

Onsdag tilføjede Google nemlig en udvidelse af retningslinjerne på Google Play Store, der forbyder apps at lette salget af cannabis - uanset om det er en lovlig forretning eller ej. Det kan bla. betyde apps, der leverer cannabis til kunder.

I USA findes der bla. de populære apps Eaze og Weedmaps.

Google fortæller til The Verge, at de vil forsøge at samarbejde med disse apps, så det fremover vil være muligt at følge de nye retningslinjer uden fuldstændigt at forbyde cannabis-apps i Google Play Store.

»Vi har været i kontakt med mange af udviklerne og arbejder sammen med dem for at kunne besvare eventuelle tekniske spørgsmål og hjælpe dem med at gennemføre ændringer uden kundeforstyrrelser,« skriver en talsmand fra Google til mediet.

Google er ikke den første techgigant, der sætter begrænsninger for salg af cannabis. Apples App Stores retningslinser forbyder allerede i dag apps, der sælger cannabis samt apps, der »tilskynder til forbrug af tobaksprodukter, ulovlige stoffer eller for store mængder af alkohol«.

En talsmand fra appen Eaze, der lovligt leverer cannabis i flere stater i USA, er skuffet over nyheden.

»I Californien og mange andre steder i USA har vi en klar og tydelig lovgivning omkring cannabis. Eaze sælger kun til voksne og med produkter fra regulerede cannabisforhandlere med licens. Googles beslutning er en skuffende udvikling, der kun hjælper det illegale marked med at trives, men vi er overbeviste om, at Google, Apple og Facebook til sidst vil gøre det rigtige og tillade lovlige cannabisvirksomheder at drive forretnig på deres platforme,« skriver de i en erklæring sendt til The Verge.