Dansk rejsekoncern kæmper med underskud

For sjette år i træk har Signatours, der står bag flere rejsebureauer, underskud.

Den danske rejsekoncern Signatours Travel Group, der bl.a. står bag rejsebureauerne In-Italia og Hideaways, har stadig svært ved at få driften til at hænge sammen.

I 2018 blev underskuddet i selskabet næsten fordoblet, viser et nyt regnskab. Signatours tabte 8,5 mio. kr., og det var sjette år i træk med røde tal på bundlinjen.

Ifølge ledelsen var 2018 præget af en lang periode med strejkevarsel i Danmark og en usædvanlig lang, varm og stabil sommer over det nordlige Europa.

»Som angivet i årsrapporten for 2017 var forventningerne til 2018 et konkurrencepræget marked, samt et forsat højt investeringsniveau primært i it. På trods af dette er årets resultat dog under forventning,« skriver ledelsen i regnskabet.

Signatours var tidligere ejet af direktør Lars Henriksen og fem andre, men blev sidste år solgt til selskabet Escape Travel, der er ejet af den norske rigmand Per Georg Braathen.

Med salget blev Signatours en del af Per Braathens koncern Braganza. Den omfatter bl.a. det svenske flyselskab Bra og rejseselskaberne Ticket Leasure Travel og Escape.

Signaturs oplyser ikke sin omsætning, men cirka en tredjedel af den kommer fra det tyske rejsebureau Siglinde Fischer, som Signatours købte i 2018.

»Vi har i 2019 oplevet stor vækst på det tysktalende marked, som i de kommende år vil være et af selskabets fokusområder,« fremgår det af regnskabet.

Om der også i 2019 bliver underskud, er endnu uvist. Men indtjeningen kan komme under pres som følge af den hårde konkurrence på markedet - særligt på det svenske marked - lyder det fra ledelsen.

»Generelt forventer ledelsen også, at man vil opleve en konsolidering i branchen, ikke mindst i lande som Tyskland, hvor digitaliseringen modsat i Skandinavien, er flere år bagud,« står der i regnskabet.