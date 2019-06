Coca-Cola tilsat kaffe skal ud i hele verden

I 2006 var markedet ikke klar til en Coke med kaffesmag - nu gør selskabet igen et alvorligt forsøg.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Det første forsøg blev et gedigent flop.

”Coca-Cola Blak” blev trukket ud af markedet i 2008 efter to års fejlslagen markedsføring. Nu forsøger drikkegiganten igen med kaffe på den helt store klinge.

Coca-Cola Blak var Cokes signaturdrik tilsat kaffesmag, og kunderne kunne ikke lide den.

»Vi var forud for vores tid med den trend. Jeg tror ikke, at kunderne var klar til at acceptere en Coca-Cola med kaffesmag i 2006,« siger Nancy Quan, der er Coke’s tekniske chef, til CNN.

Men smag og behag ændrer sig over tid, og derfor tror Coca-Cola, at markedet og dermed forbrugerne er klar til, at Coca-Cola introducerer en kaffevariant også i USA.

I de senere år har Coke sendt produkter, der lignede Coca-Cola Blak, ud i nogle enkelte lande. Det var varianter som Coca-Cola Plus Coffee eller Coca-Cola With Coffee.

Disse nye produkter indeholder mere rigtig kaffe end den oprindelige Coca-Cola Blak. Og desuden har Coke tilsat mere koffein end tidligere.

I dag kan man få kaffevarianter af Coca-Cola i blandt andet Australien, Italien, Spanien, Thailand og Polen.

Og ifølge en talsperson fra selskabet har responsen været så god, at man vil lancere den i 25 lande inden slutningen af året.

Men den helt store test hedder USA.

»Vi tror, at der er plads til Coca-Cola With Coffee i USA,« siger Javier Meza, der er Coca-Cola’s chef for marketing. Han forventer, at produktet kan ramme USA i 2020.

Coca-Cola har forskellige strategier for de enkelte regioner. En smagsvariant, som sælger godt i én region, bliver ikke nødvendigvis en succes i en anden. Og det kunne også være tilfældet med USA.

Men USA er vigtig, da landet er det største ikke-alkoholbaserede drikkevaremarked i verden.