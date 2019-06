Ungt dansk iværksætterhåb kåret af Forbes: Nu fosser millionerne ud af virksomheden

Studiebogsvirksomheden Lix Techologies blev i 2017 værdisat til 90 mio. kr. Men underskuddet vokser i virksomheden, der ellers har solide investorer i ryggen.

Iværksættervirksomheden Lix Technologies taber igen millioner i det seneste regnskab.

Årets resultat ender på et minus på 15.5 mio. kr. mod et underskud på lidt over 12 mio. kr. sidste år.

Det er den unge Camilla Hesselund Lastein, der er direktør i virksomheden, som ellers blev spået stor succes i både Danmark og i udlandet.

Camilla Hesselund droppede sine studier tilbage i 2013 for at dedikere sig til iværksættervirksomheden, som hun har beskrevet som Spotify eller iTunes for studiebøger. Lix Technologies gør det nemlig muligt for studerende at streame studiebøger.

Der har da også været massiv interesse fra investorer, og de seneste år har virksomheden fået adskillige kapitalinsprøjninger på millioner. Lix Technologies fik i 2017 blandt andet et stort kapitalindskud om bord, da Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen igennem investeringsselskabet Brightfolk skød 34 mio. kr. i Lix Technologies for en andel på mellem 25 og 33 pct.

Også serieiværksætteren Tommy Ahlers har været interesseret i virksomheden, og han var, indtil udnævnelsen som ny uddannelses- og forskningsminister, formand for Lix Technologies’ bestyrelse. Siden har Henrik Løvig Jensen, direktør for North Media Online, overtaget posten, og han ser ingen grund til bekymring, forklarer han til Finans.

»Der er ikke økonomiske problemer i virksomheden,« siger Henrik Løvig på vegne af bestyrelsen.

Camilla Hessellund fandt for nyligt vej til en prestigefyldt liste. Hvert år udgiver Forbes en liste over de største talenter under 30 i henholdsvis USA og Canada, Europa og Asien, og det er den europæiske liste, som Lix-direktøren har fundet vej til.

Nu bløder virksomheden dog millioner for fjerde år i træk, og underskuddet vokser og vokser i iværksættervirksomheden.

Direktøren har ikke ønsket at kommentere til Finans, men hun har tidligere udtalt sig til Jyllands-Posten:

»Vi er i gang med at sætte et kommercielt team op. Vores primære målgruppe er ikke længere i Danmark, nu begynder vi at teste og fokusere på de engelsktalende markeder. Forlagene er i London og New York, det kan åbne vores vinduer op at fokusere på de internationale forlag, og vi vil ikke bruge vores få ressourcer på at lave sprogversioneringer. Produktet er ved at være der, hvor det skal være i step ét. Der er stadig lang vej. Men det fungerer, som det skal, og vi er ved at have nok bøger. Nu skal vi ud og have det solgt,« sagde Camilla Hesselund Lastein.