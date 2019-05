Glansen er gået af koncernen bag citronmånen

Den stenrige Givesco-koncern taber fortsat penge på en række aktiviteter i ind- og udland. En stor aktiepost i industrikonglomeratet Schouw & Co. sikrer dog sorte tal på bundlinjen.

Indtjeningen halter alvorligt i kerneforretningen hos den stenrige fødevarekoncern Givesco. Bundlinjen bliver dog reddet af koncernens aktiepost i indtjeningsmaskinen Schouw & Co.

Den fondsejede Givesco-koncern med familien Eskildsen i spidsen har gennem mange år ellers haft en særdeles solid indtjening. Den forholdsvist ukendte koncern står bag mere kendte selskaber som Dan Cake og Carletti, som blandt andet har de kendte citronhalvmåner, mazarinkager, P-tærter og skumbananer i sortimentet.

I årene 2012 - 2016 tjente koncernen i alt næsten 1,7 mia. kr., og hvert eneste år var der trecifrede millionoverskud.

I 2017 styrtdykkede bundlinjen imidlertid til et rundt nul, og det 2018-regnskab, som Givesco netop har offentliggjort udviser et overskud på blot 45 mio. kr., hvilket er langt under koncernens normale standarder.

Selskabets ledelse anført af Erling Eskildsen understreger, at resultatet »ikke anses for tilfredsstillende« og henviser til, at »flere af koncernens selskaber ikke viser tilfredsstillende resultat.«

Denne henvisning er blandt andet møntet på det associerede, rumænske selskab Sam Mills, der påvirker Givesco med et underskud på 183 mio. kr. Givesco ejer 50 pct. af den rumænske møllerivirksomhed, som i 2017 belastede Givesco-regnskabet med et underskud på 278 mio. kr.

I 2018 har datterselskabet Givesco Bakery med et underskud på 118 mio. kr. også trukket voldsomt ned i koncernresultatet.

Det fremgår af regnskabet for Givesco Bakery, at underskuddet blandt andet skyldes, at »det har taget længere tid end oprindelig forventet, at vende udviklingen i de nye selskaber i Norge og Polen.« Det er dog især et underskud på 54 mio. kr. i datterselskabet Märkische Tiefkühlkost GmbH, der er skyld i det store underskud i Givesco Bakery.

Modgangen i de udenlandske aktiviteter bliver dog godt og vel udlignet af Givescos ejerandel på 28 pct. i industrikonglomeratet Schouw & Co. Givesco har i 2018-regnskabet bogført en resultatandel på 241 mio. kr. på ejerandelen i Schouw & Co.

Og så er der faktisk også ganske fornuftige penge i de gode gamle citronhalvmåner, p-tærter og skumbananer. Carletti har haft et overskud på 22 mio. kr., mens Dan Cake (hvoraf Givesco ejer 28 pct.) præsterede et overskud på 62 mio. kr.