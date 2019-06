Kriseramt tøjkæde lukker i Danmark

Den amerikanske modekæde Abercrombie & Fitch forlader det danske marked med et milliontab.

Den kriseramte amerikanske tøjkæde Abercrombie & Fitch opgiver nu efter knap 10 år det danske marked. Det afslører et nyt årsregnskab, skriver Børsen.

I marts i år valgte Abercrombie & Fitch at lukke kædens flagskibsbutik på Købmagergade i København, og kæden vender ikke tilbage på det danske marked.

I et skriftligt svar til Børsen skriver en talsperson, at kunder i København fortsat vil kunne købe kædens tøj online og via selskabets salgspartnere, der leverer til Danmark.

Nedlukningen på det danske marked har ifølge regnskabet kostet Abercrombie & Fitch 22 mio. kr.

»Selskabet har udnyttet en kick-out-option for at lukke butikken i København i marts 2019, og (selskabet, red.) vil ophøre med at operere i Danmark,,« står der ifølge Børsen i regnskabet.

Abercrombie & Fitch har i en længere årrække kæmpet med svingende resultater og et skrantende omdømme. Selskabet, der har 900 butikker rundt om i verden, var ellers et hit i USA i 1990'erne, og da firmaet kom til Danmark i 2010, var det under stor bevågenhed.

Men de senere år er indtjeningen i Abercrombie & Fitch styrtdykket. For to år siden satte selskabet gang i en salgsproces, som senere blev droppet.

Så sent som i sidste uge faldt aktien i Abercrombie & Fitch med 26 pct. efter at have afleveret et regnskab, der ikke levede op til analytikernes forventninger.