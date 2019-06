Dansk tøjsucces fortsætter med at skovle millioner ind

Det danske herretøjsmærke NN07, der for få år siden blev overtaget af en svensk kapitalfond, fortsætter med at hive millioner ind.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Millionerne fortsætter med at rulle ind i på bundlinjen hos det danske tøjmærke NN07, som i dag ejes af den svenske kapitalfond Fidelio Capital.

NN07, der især er kendt for sine skjorter og chinos, kommer ud af 2018 med et overskud på 24,2 mio. kr., og dermed fortsætter tøjmærket med sorte tal på bundlinjen.

Bruttofortjenesten lander på 47,1 mio. kr.

Ledelsen betegner resultatet som »tilfredsstillende« og forventer samtidig, at indtjeningen i 2019 vil lande på samme niveau som 2018.

Modeselskabet havde året før et overskud på knap 37,3 mio. kr., men de to regnskaber er ikke direkte sammenlignelige, da det regnskabsår var et såkaldt omlægningsår og derfor omfatter en regnskabsperiode på 18 måneder.

NN07 blev grundlagt i 2007 af Victor Lindh sammen med Ulrik Pedersen. De to N’er i navnet står for No Nationality, mens 07 refererer til året, hvor mærket blev grundlagt.

Ulrik Pedersen forlod dog senere tøjfirmaets ledelse og ejerkreds, mens Tommy Holte kom ind og blev en del af NN07 i 2008 som selskabets direktør, mens Victor Lindh satte sig på posten som kreativ direktør.

I 2016 overtog Fidelio Capital aktiemajoriteten fra Victor Lindh og Tommy Holte, der dog begge fortsat er både medejere og udgør den daglig ledelse i selskabet.

Samtidig forgyldte salget både Victor Lindh og Tommy Holte, der ifølge regnskaberne fra deres personlige holdingselskaber tjente henholdsvis 94,4 mio. kr. og 79,7 mio. kr. i det regnskabsår, hvor de solgte omkring 60 pct. af NN07 til Fidelio Capital.