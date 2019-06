Karsten Ree lukker og slukker sit ugeblad med tocifret milliontab

Det blev en dyr og kort fornøjelse for Karsten Ree at starte et nyt ugeblad i en presset branche.

Den danske milliardær Karsten Ree annorede i juli sidste år, at hans ugeblad Tæt På drejede nøglen om efter under to års levetid.

Økonomien i bladforretningen var gennemhullet som en si, og rigmanden lukkede derfor for kassen til sidst.

Nu viser det sig, at Karsen Ree må notere sig et tab på 18,28 mio. kr. i ren gældseftergivelse til selskabet Bladfabrikken Aps, som stod bag Tæt På.

Det fremgår af det nye regnskab for Bladfabrikken, der desuden noterer sig et underskud på 5,3 mio. kr. i 2018, selv om driften kun var aktiv i første halvår.

Da Karsten Ree sammen med fire veteraner inden for ugebladsbranchen startede Tæt På i november 2016, var det med stor skepsis fra mange iagttagere, der ikke mente, at der ikke var plads til et nyt ugeblad i et i forvejen meget presset marked.

Og Karsten gav da også skeptikerne ret, da han trak stikket i juli sidste år.

»Det er da en slags nederlag. Man skal gå i rette med sig selv og indse, at de mange, der sagde, at det ikke kunne lade sige gøre, fik ret,« sagde Karsten Ree til Ekstra Bladet.

Selv om Karsten Ree kun ejede 51 pct. af aktierne, har lukningen af selskabet ikke fået konsekvenser for de fire minioritetsejere, som alle forlod selskabet uden økonomiske tab.

Det skyldes, at Bladfabrikken har haft en kassekredit hos Karsten Ree Holding, hvilket betyder, at Karsten Ree må hive alle 18 mio. kr. op af lommen.

Men en større katastrofe er det heller ikke for rigmanden, der blev milliardær på at sælge Den Blå Avis til amerikanske eBay for 2,1 mia. kr.

Hvis man læser regnskabet for hans holdingselskab, fyldte bladlukning kun en lille del af det samlede tab på 261 mio. kr. sidste år - langt størstedelen på aktier.

Med i ligningen skal dog, at den 73-årige milliardær tjente 950 mio. kr. i 2017 på et gyldent aktieår.