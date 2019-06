B&O i ny nedtur - nedjusterer atter forventningerne

Den danske lydgigant har ikke solgt som forventet, og derfor bliver den negative vækst endnu større end ventet.

Den hårdt ramte lydproducent Bang & Olufsen må igen nedjustere forventningerne til regnskabstallene. Det sker efter, at B&O’s salg i Europa for det seneste kvartal svigtede.

B&O kører med skævt regnskabsår, og derfor sluttede selskabets fjerde kvartal den 31. maj 2019.

Da salget igen har svigtet på flere fronter - især inden for TV - må den lydgignten fra Struer nu give aktionærerne den kedelige nyhed:

Ledelsen estimerer en negativ omsætningsvækst på 13-14 pct. Meldingen var ellers, at B&O kun vil tabe 10 pct. af omsætningen i indeværende regnskabsår.

Indtjeningen bliver også påvirket af nedjusteringen. Hvor meldingen før var en Ebit-margin (overskudsgrad) på 4-5 pct., estimerer B&O-ledelsen nu, at den kun rammer 2-3 pct.

»Det er klart, at vores økonomiske resultater i år ikke har været tilfredsstillende, og vi er meget skuffede over udviklingen. Vi vidste, at fjerde kvartal ville være udfordrende, og at især salget af TV til vores forhandlere var forbundet med en betydelig usikkerhed. Desværre har TV-salget i vores europæiske monobrand-netværk ikke normaliseret sig, som vi ellers forventede,« lyder forklaringen fra adm. direktør Henrik Clausen i en officiel meddelelse.

De svigtende salg betyder ligeledes, at de frie pengestrømme bliver påvirket negativt (før minus 200-250 mio. kr. - nu 275-300 mio. kr.)

Den skuffende nedjustering betyder dog ikke, at B&O ikke kan rejse sig i næste regnskabsår 2019/2020, forsikrer Henrik Clausen.

»Vi forventer at vende tilbage til lønsom vækst i finansåret 2019/20, og vi vil i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2018/19 den 11. juli komme med et mere detaljeret bud på finansielle mål for virksomheden,« siger B&O-direktøren.

Nedjusteringen fra lydproducenten kommer kun tre måneder efter, at B&O sidst måtte nedjustere forventningerne. Faktisk er det tredje kvartal i træk, at selskabet må skuffe aktionærerne med en nedjustering.

Det har givet lussinger til B&O-aktien, som er faldet fra kurs 140 til kurs 52 på under et halvt år.

B&O præsenterer sit årsregnskab den 11. juli.