Dansk højhus på 320 meter sat i bero - arkitekt må fyre

»Vi er i en periode, hvor vi har brug for at tænke os mere om,« lyder det fra Bestseller om sit opsigtsvækkende højhus- og byprojekt.

Modekoncernen Bestseller har sænket farten på sit storstilede projekt Bestseller Village & Tower i Brande, der skal have Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter som hovedattraktion.

Det fortæller Bestseller selv til Børsen.

»Vi er i en periode, hvor vi har brug for at tænke os mere om. Vi har ikke travlt med at komme i gang - vi har travlt med at gøre det ordentligt. Men vi vil projektet. Det er ikke droppet,« siger Anders Krogh, projektansvarlig i Bestseller, til Børsen.

Tænkepausen har den betydning, at arkitekten på projektet, Dorte Mandrup, har måttet fyre eller finde nyt arbejde til hver fjerde medarbejder i virksomheden.

»Som arkitekt kan man jo ikke producere til lager. Så det gør selvfølgelig en forskel for os, når så stort et projekt skifter tempo. Bestseller Village & Tower har fyldt rigtig meget hos os,« siger Frants Nielsen, direktør i Dorte Mandrup, til Børsen.

Bestseller Village & Tower Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter

Yderligere fire bygninger på over 40 meter

60 butikker både fra Bestseller og andre brands

Boliger

Hotel- og konferencelokaler

Kontorfaciliteter

Caféer

Restauranter

Uddannelsesinstitutioner

Legepladser

Cykelstier

Tankstation Modekoncernen Bestseller vil opføre sin egen by i Brande. Byen skal være 64,5 hektar, hvoraf omkring en tredjedel skal være bebygget i første omgang. Der er lagt op til, at byen kan rumme nedenstående:

Han oplyser, at syv fra arkitektfirmaet er fyret, og at yderligere syv ansatte er lejet ud til andre arkitekter, fordi der i øjeblikket er brug for færre folk til Bestsellers projekt.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune vedtog i marts en lokalplan, som banede vejen for projektet, der udover højhuset på op til 320 meter vil rumme meget andet.

Bestseller sagde i den forbindelse, at gennemførelsen af projektet stadig havde et stykke vej. Ved offentliggørelsen af projektet blev det oplyst, at det tidligst kunne gå i gang i 2019.

Bestseller er ejet af Anders Holch Povlsen.