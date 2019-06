Arla flytter næste år en del af produktionen fra Danmark til Mellemøsten. Her har mejerikoncernen købt en stor fabrik som i fremtiden skal forsyne de lokale markeder med blandt andet smelteost.

Arla flytter næste år en del af produktionen af smelteost og fløde fra Danmark til Mellemøsten. Det vil medføre fyringer på Arlas to nordjyske mejerier i Svenstrup og Bislev.

Mejerikoncernen har netop offentliggjort en beslutning om, at flytte produktionen af 26.000 tons smelteost fra mejeriet i Bislev og 18.000 tons steriliseret fløde fra mejeriet i Svenstrup. Det vil potentielt påvirke 75 medarbejdere på de to mejerier.

Beslutningen om at flytte produktionen til Mellemøsten udspringer af, at Arla for et halvt år siden købte et stort mejeri i Bahrain. Mejeriet, der har kapacitet til at producere 66.000 tons smelteost årligt, har hidtil været drevet af den multinationale fødevaregigant Mondelez, som har været en af Arlas store konkurrenter i Mellemøsten.

Arla driver i forvejen et mejeri i Riyadh i Saudi-Arabien, men produktionskapaciteten på dette anlæg har i nogen tid været udnyttet til det yderste. Også på andre Arla-anlæg, som producerer varer til Mellemøsten, har kapaciteten været ved at slippe op. Med købet af det store mejeri i Bahrain får Arla pludselig adgang til masser af ny produktionskapacitet, der tilmed er tættere på kunderne, så varerne kan leveres hurtigere og friskheden forbedres.

Konsekvensen er dog også, at der bliver mindre arbejde til de danske mejeriarbejdere.

»Det giver rigtig god mening for os at have produktionen af præcis disse produkter på det nye anlæg i Bahrain. Der er tale om produkter, som primært produceres til markederne i Mellemøsten og Nordafrika og kun i mindre grad til andre markeder,« forklarer Sami Naffakh, koncerndirektør med ansvar for Arlas forsyningskæder.

Når produktionen i løbet af 2020 og 2021 er flyttet til Mellemøsten, vil transporttiden til de lokale kunder være afkortet, så Arlas smelteoste og fløde typisk har en fire uger længere holdbarhed, når varerne når frem til slutforbrugerne.

Frem til 2015 voksede Arlas forretning i Mellemøsten hurtigt og nåede op over 4 mia. kr. De seneste fire år er salget imidlertid stagneret omkring dette niveau, hvilket blandt andet skyldes den relativt lave dollarkurs og en periode med lave oliepriser, som har påvirket købekraften i regionen negativt. Købet af det store mejeri i Bahrain ventes at sætte Arlas forretning i Mellemøsten tilbage på vækstsporet, og målet er at nå en omsætning på 7,5 mia. kr. i 2025.