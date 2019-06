Det har krævet blod, sved, tårer, tålmodig og masser af penge, men nu begynder Danmark for alvor at høste frugterne af mange års slid med en blomstrende biotekindustri.

Den danske biotekbranche står over for en ny guldalder, hvor succeshistorierne endelig er kommet op til overfladen. Går alt efter planen, er det kun begyndelsen, lyder det fra branchen.

»Jeg er meget optimistisk. Vi har været i gang i 10 år, og vores pre-seed-selskaber modtager i gennemsnit syv gange så meget kapital som andre iværksættervirksomheder. Det viser, at der bliver skabt virksomheder, som andre investorer tror på,« siger Søren Møller, ledende partner i Novo Seeds, der investerer i både virksomheder inden for medicinsk udstyr og lægemiddeludvikling.

Det går rigtig godt i dansk biotek. Bo Jesper Hansen, næstformand i Orphazyme

Han nævner bl.a. biotekselskaberne EpiTherapeutics og Orphazyme, hvor førstnævnte blev solgt til amerikanske Gilead, mens sidstnævnte er blevet børsnoteret.

Senest blev biotekselskabet Nuevolution solgt til amerikanske Amgen for 167 mio. dollars.

»Helt banalt set har vi brug for dygtige mennesker, fantastisk forskning og masser af penge. Der er vi godt med for tiden, og det gør, at vi kan skabe succeser,« siger Christian Elling, ledende partner i Lundbeckfond Emerge.

Flere og flere udenlandske fonde har fået øjnene op for, at det er kvalitetsselskaber, der kommer ud af økosystemet. Søren Møller, ledende partner i Novo Seeds

Bo Jesper Hansen, der er blevet milliardær på at sælge det svenske biotekselskab Sobi og i dag er professionelt bestyrelsesmedlem, ser også den danske biotekbranche stå foran en endog yderst lys fremtid.

»Det går rigtig godt i dansk biotek. Nu har vi senest set Nuevolution, der på baggrund af solid videnskab er blevet solgt. Det giver folk endnu mere blod på tanden,« siger Bo Jesper Hansen.

Succesen betyder, at store udenlandske fonde for alvor har fået øjnene op for, hvad vi kan i Danmark. Det kom senest til udtryk i foråret 2019, hvor det purunge biotekselskab Snipr Biome rejste 320 mio. kr. - bl.a. med penge fra prominente udenlandske fonde som hollandske LSP og tyske Wellington.

»Jeg tror, at den positive udvikling fortsætter. Flere og flere udenlandske fonde har fået øjnene op for, at det er kvalitetsselskaber, der kommer ud af økosystemet. Det er for mig at se det bedste bevis for, at der virkelig sker noget,« siger Søren Møller.