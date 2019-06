Don Ø stopper i bestyrelser på stribe

Inden for få uger er Flemming Østergaard udtrådt af fire bestyrelser. Hovedpersonen kalder sig nu for pensionist.

Flemming Østergaard, også kendt som Don Ø, har sat gang i sit exit fra erhvervslivet.

Siden den 15. maj er Flemming Østergaard således udgået af fire bestyrelser. Senest er han udtrådt af urfirmaet Lars Larsens Watches’ bestyrelse.

»Jeg er 75 år og trækker mig nu roligt tilbage. Jeg har været meget syg (med kræft, red.) og er nu pensionist,« siger Flemming Østergaard til Finans.

Flemming Østergaard Er 75 år



Afsoner en fængselsstraf på halvandet år på Pension Engelsborg i Lyngby. Det hører under Kriminalforsorgen



Privatadresse i Skodsborg og gift med Inge Østergaard. De har to sønner, Peter og Nikolaj Østergaard, og fem børnebørn



Blev uddannet fondsbørsmægler i et vekselerer- og bankierfirma i 1960’erne. Siden bl.a. stifter og ejer af Føma Kontorsystemer, arbejdende bestyrelsesformand for Tann International i USA, ejer og stifter af Kinnarps Kontormøbler, adm. direktør i Tann Scandinavia og formand for Tann Europe



Adm. direktør i Parken Sport & Entertainment (PSE) fra 1997 til 2002. Bestyrelsesformand for PSE frem til 2010



I 2016 idømt fire måneders fængsel for kursmanipulation. Men ankede dommen til landsretten. Her fik han halvandet års fængsel og konfiskeret 9 mio. kr.

Den tidligere FCK-boss er fortsat involveret i tre bestyrelser i Danmark, heriblandt rejseselskabet Albatros Travel, ligesom han er en del af nogle advisory boards i udlandet.

»Lige nu fortsætter jeg i de resterende bestyrelser. Senere på året tager jeg stilling til, om jeg skal fortsætte i de bestyrelser,« siger Flemming Østergaard.

I begyndelsen af året fik Flemming Østergaard konstateret kræft i ansigtet og næsen. Han fortæller, at han lige nu har det fint og går til kontrol hver 8. uge.

Disse bestyrelser har Flemming Østergaard netop trukket sig fra:

All Right Biografer A/S

All Right Film A/S

Obel Film A/S

Lars Larsen Watches A/S

Disse bestyrelser er Flemming Østergaard fortsat en del af:

Albatros Travel A/S

MBG Entreprise A/S

Flemming Østergaard Management A/S

Flemming Østergaard blev i marts 2017 dømt til halvandet års ubetinget fængsel og fik konfiskeret 9 mio. kr. i sagen om kursmanipulation med Parken-aktier.

Dommen begyndte han at afsone i juni 2018 på Pension Engelsborg i Lyngby med udgang hver tredje weekend. I øjeblikket er han prøveløsladt.

Det er godt 20 år siden, at han efter en lang erhvervskarriere med direktørposter og ejerskaber af selskaber trådte ind i fodboldforretningen bag FC København.

Med Flemming Østergaard som først direktør og siden som formand voksede forretningen i skikkelse af Parken Sport & Entertainment til at være en markant underholdningskoncern. Blikfanget var FCK med hjemmebanen Parken, der også var ramme om bl.a. store internationale rock- og popkoncerter og Eurovision Song Contest 2001.

Parken Sport & Entertainment investerede ydermere i f.eks. Lalandia, en håndboldklub, et billetbureau, en fitnesskæde og en tv-virksomhed.

I 2010 stoppede Flemming Østergaard i Parken Sport & Entertainment.