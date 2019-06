Bjarne Hansen kan nu kalde sig mangemillionær på den virksomhed, som hans far, Søren Hansen, stiftede i 1979.

Da familien Hansen i 2018 solgte den kendte danske designvirksomhed Menu, blev salgsprisen holdt hemmelig.

Men nu afslører et nyt regnskab fra Menu-stifterens søn, at salget indbragte knap 200 mio. kr. Det var nemlig nogenlunde det beløb, som ejer Bjarne Hansen sidste år indkasserede i sit personlige holdingselskab, viser et nyt regnskab.

Bjarne Hansen solgte i marts 2018 cirka 70 pct. af aktierne i Menu til kapitalfonden Polaris. Menu er kendt for sine møbler, lamper og brugskunst, der bliver solgt via detailhandlen og grossister i 40 forskellige lande.

»Menu har skabt et stærkt brand, en spændende pipeline af lovende produkter og en virksomhed med et betydeligt og skalerbart udviklingspotentiale. Vi er overbevist om, at Menu har de helt rette forudsætninger for at fortsætte og accelerere successen i et spændende globalt marked, og vi ser meget frem til at bidrage til at forløse potentialet,« sagde Jan Johan Kühl, managing partner i Polaris, i forbindelse med overtagelsen.

Familien Hansen ejer fortsat en aktiepost i Menu. Det samme gør den tidligere Hummel-boss Søren Schriver, der fungerede som en slags rådgiver for ejerfamilien under salgsprocessen.

Simon Hansen stiftede Menu i 1979 - dengang under navnet Danish Steel House, der producerede stålfade. Sønnen Bjarne Hansen kom ind som 21-årig og ændrede i 1998 navnet på virksomheden, så den kom til at hedde Menu.

I 2012 indledte Menu en transformation fra primært at sælge accessories til også at producere møbler, brugskunst og lamper. De senere år har selskabet formået at hæve sin indtjening markant. Omsætningen er hemmelig.

»Vi er glade for at få en kapitalstærk og professionel ejer, der med indgående erfaring fra opbygningen af andre vækstvirksomheder kan bidrage til at styrke vores systemer og processer og tilbyde værdifuld videndeling på områder som produktudvikling og salg. Vi er sikre på, at Polaris er den rette partner for Menu i den spændende fase, vi står over for,« sagde adm. direktør Bjarne Hansen i forbindelse med salget til Polaris.