99 mænd og en tennisstjerne - her er verdens højest betalte atleter

Finans fakta: Messi eller Ronaldo? Erhvervsmagasinet Forbes har netop offentliggjort listen over de største sportsstjerner anno 2019 i en økonomisk forstand.

René Deichgræber, født i 1982, er it- og teknologireporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og San Francisco State University og er forelsket i sproget og de store fortællinger. Før René ankom til Jyllands-Posten i 2010 var han featureskribent for JydskeVestkysten og forfatter til flere bøger hos Gyldendal. Han nåede også – akkurat – at få sin svære byline i Nyhedsavisen, inden gratiskrigen sluttede og blev afløst af en kvalitetskrig. René har for længst svedt sig gennem det maratonløb, der nærmest er obligatorisk for mænd på vej mod de 40 år. Så nu koncentrerer han sig om alt det, livet virkelig handler om: Golf, mad, film og rejser. Nå, ja, og så familien selvfølgelig.

Verdens mest succesfulde atleter har aldrig tjent mere end nu takket være den digitale tidsalder med ublu tv-kontrakter, sociale medier og endeløse muligheder for eksponering.

Det fremgår af erhvervsmagasinet Forbes’ spritnye liste over verdens højest betalte atleter, for adgangskravet er i løbet af de seneste fem år steget fra 17 til 25 mio. dollars, hvilket endnu engang efterlader danske topnavne som Caroline Wozniacki, Kevin Magnussen og Christian Eriksen uden for det fine selskab.

Atleterne på listen har sammenlagt tjent 4 mia. dollars fra juni 2018 til juni 2019 i præmiepenge, lønningshonorarer og sponsorater og fordeler sig på 25 nationaliteter og 10 sportsgrene. Men selv om amerikanske basketballspillere dominerer listen i kraft af hele 35 navne, tegnes den absolutte top af tre fodboldspillere langt fra USA.

Således synes Lionel Messi og Cristiano Ronaldo nok engang at være hævet over alle andre i sportens verden:

Lionel Messi, fodbold (127 mio. dollars) Cristiano Ronaldo, fodbold (109) Neymar, fodbold (105) Canelo Alvarez, boksning (94) Roger Federer, tennis (93) Russell Wilson, football (89) Aaron Rodgers, football (89) LeBron James, basketball (89) Stephen Curry, basketball (79) Kevin Durant, basketball (65)

Her er en stribe udvalgte navne uden for top 10 - deriblandt tennisstjernen Serena Williams, som er ene om at repræsentere kvinderne.

11. Tiger Woods, golf (64)

13. Lewis Hamilton, motorsport (55)

17. Novak Djokovic, tennis (51)

19. Phil Mickelson, golf (48)

30. Sebastian Vettel, motorsport (40)

63. Serena Williams, tennis (30)