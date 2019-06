Entreprenør-selskabet MT Højgaard skulle have opført Apples store datacenter i Aabenraa, som tech-kæmpen har besluttet at droppe, og taber dermed en anseelig milliard-ordre.

Entreprenørselskabet MT Højgaard må vinke farvel til en milliardordre, efter at Apple har besluttet at droppe byggeriet af et nyt datacenter i Aabenraa.

Det oplyser MT Højgaard i en fondsbørsmeddelelse.

»MT Højgaard A/S har modtaget en ophævelse af en væsentlig ordre på opførelse af et datacenter uden for Aabenraa, da projektet indstilles. Ophævelsen af ordren ventes at reducere MT Højgaard-koncernens samlede ordrebeholdning i niveauet 1,9 mia. kr. med effekt over de kommende 3-4 år,« skriver MT Højgaard i meddelelsen.

Ved udgangen af første kvartal i år udgjorde MT Højgaards samlede ordrebeholdning 8,8 mia. kr.

Apple meddelte tirsdag Aabenraa Kommune, at selskabet havde droppet planerne om at bygge et nyt stort datacenter ved Kassø uden for Aabenraa.

Apple købte den 285 hektar store grund tilbage i 2017, men techgiganten har nu valgt at droppe planerne om opførelsen af datacenteret. I stedet vil Apple udvide det datacenter, som allerede er under opførelse ved Viborg.

MT Højgaard oplyser, at selskabet fastholder sine forventninger til året på trods af tabet af milliardordren. Entreprenørkoncernen forventer en omsætning på omkring 7,0 mia. kr., og et resultat af den primære drift i niveauet omkring 75 mio. kr.

»Vi er ærgerlige over, at projektet uden for Aabenraa indstilles, men vi glæder os over vores stærke position i det fortsat attraktive marked for datacentre. Selvom der var tale om en stor ordre, havde den en lang produktionstid på 3-4 år. Derfor påvirker ophævelse af ordren ikke vores forventninger til 2019 eller bemandingen i MT Højgaard i den kommende periode,« udtaler adm. koncerndirektør Anders Heine Jensen i en mail til Finans.

Efter fondsbørsmeddelelsen onsdag formiddag falder MT Højgaard-aktien med 2,7 pct. og handles nu i kurs 73,5 kr.