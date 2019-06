Mystisk dansk milliardær fylder slottet med guld

Den danske milliardær Ib Nymark Hegelund, der bor i Schweiz, tjener igen hundredvis af millioner.

Han bor på et slot i Schweiz, har aldrig givet et interview og er den danske milliardær, vi ved allermindst om.

Men selvom Ib Nymark Hegelund i årtier har formået at holde sig ude af offentlighedens søgelys, kan han ikke skjule, hvor indbringende hans private investeringer er.

I et nyt regnskab fra hans personlige holdingselskab, Imbtech A/S, har Ib Nymark Hegelund bogført et overskud på 420 mio. kr. Dermed er egenkapitalen i hans selskab vokset til 3,5 mia. kr.

Stort set hele Ib Nymark Hegelunds formue er placeret i værdipapirer, men det er uvist, præcist hvad han investerer i. Den slags mystik er civilingeniøren fra Aarhus badet i.

Det er umuligt at opstøve et billede af Ib Nymark Hegelund. Interviews eller andre former for offentlige optrædener gør han sig ikke i. Hvad man ved er, at han grundlagde sin formue med virksomheden Denmark Enzymes, der producerede enzymer til fødevareindustrien.

Virksomheden blev formentlig solgt, men selv det er svært at finde informationer om.

Gennem årene har Ib Nymark Hegelund høstet store millionoverskud på værdipapirer, men store udsving i hans selskab tyder på, at det foregår med meget høj risiko.

I 2016 tabte Ib Nymark Hegelund 852 mio. kr. på sine investeringer. Nu har han på to år genvundet det meste.

I det nye regnskab fra Imbtech står der, at selskabets resultat har været »kraftigt påvirket af udviklingen i koncernens største investeringer,« og at ledelsen anser årets resultat som »tilfredsstillende.«

Og så forventer Ib Nymark Hegelund endnu et overskud i 2019, fremgår det.

Udover værdipapirer har Ib Nymark Hegelund gennem årene gjort sig bemærket med en række ejendomshandler herhjemme. Han har bl.a. solgt strøgejendomme til Bestseller og Arbejdernes Landsbank.

Den danske velhaver flyttede til Schweiz i 2010, hvor han købte det historiske slot Villa Cattaneo i byen Paradiso. Slottet er et arkitonisk vartegn for området, og det kan ses fra hele Luganobugten.

Ifølge Berlingske var Ib Nymark Hegelund i 2018 den 37. rigeste dansker.