Erhvervsmanden Benny Kaslund indkasserede et trecifret millionbeløb på at sælge sit livsværk.

Den danske erhvervsmand Benny Kaslund er kommet langt, siden han for 17 år siden begyndte at sælge vinduer og døre fra Strandvejen i Vester Åby.

Og nu har han så indkasseret den helt store gevinst, som gør ham og hans familie økonomisk uafhængige for livet.

I april sidste år fuldførte Benny Kaslund salget af sin virksomhed Bedst & Billigst, der sælger vinduer og døre.

Salgsprisen var hemmelig, men et nyt regnskab fra Benny Kaslunds private holdingselskab, Kaslund Capital ApS, afslører, at han tjente 245 mio. kr. på handlen.

Dermed er forretningsmanden fra Fyn nu god for over 300 mio. kr. Han har i alt 322 mio. kr. stående i sit holdingselskab, hvoraf størstedelen er placeret i værdipapirer.

Køberen af Bedst & Billigst var Inwido, der er Europas største producent af vinduer og døre og i forvejen ejer flere danske vinduesfabrikker.

»Vi er meget glade for, at købet nu er faldet på plads. Vi har allerede en stærk position på e-handelsmarkedet for vinduer og døre, som er rettet mod de private forbrugere. Det gør dette opkøb til et perfekt match og et supplement til vores andre e-handelsmærker,« udtalte Inwidos topchef, Håkan Jeppsson, i forbindelse med købet.

Benny Kaslund stiftede Bedst & Billigst i 2002 og tjente op til finanskrisen store summer, fordi der var fuld fart i byggeriet, og mange private fik renoveret deres huse.

Da krisen ramte i 2008, etablerede Benny Kaslund sin egen produktion i Rumænien, hvorfra der i dag leveres titusindvis af døre og vinduesløsninger til kunder i både Danmark, Norge og Sverige.

Faktisk har Benny Kaslund aldrig leveret et regnskab med røde tal. Selv i årene omkring finanskrisen havde Bedst & Billigst overskud.

I dag er Bedst & Billigst en koncern med fire mærker, 100 ansatte og en årlig omsætning på over 100 mio. kr.

Benny Kaslund var i mange år adm. direktør i Bedst & Billigst og derefter bestyrelsesformand. I dag er han ikke længere en del af virksomheden, der har hovedsæde i Herning.