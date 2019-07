Ny lovgivning og ikke mindst strengere håndhævelse gør det i forvejen svære kinesiske marked endnu mere uforudsigeligt for danske virksomheder, der vil ind på det store marked.

Med en buldrende, digital økonomi og 800 mio. internetbrugere er Kina verdens største marked for digitale løsninger. Men selvom Kinas regering har åbnet mere op, er det ikke nødvendigvis blevet lettere som dansk virksomhed at operere i landet – tværtimod.

Det viser en rapport fra Det Danske Handelskammer i Kina (DCCC), hvor erfaringer fra danske virksomheder i Kina er kondenseret.

»I 2018 så vi, at der kom mange flere love, man som virksomhed skulle overholde. Kineserne er begyndt at håndhæve flere eksisterende love, som ikke blev håndhævet før. Det er især hos de små og mellemstore virksomheder, at det bliver et problem, for de har ikke altid ressourcerne til at sikre, at de imødekommer disse ændringer,« siger Mads Vesterager, leder af handelskammeret i Kina.

For eksempel er der kommet en ny lov om cybersikkerhed, der bl.a. giver kinesiske myndigheder ret til at kigge virksomhedernes it-systemer over skulderen. Det har medført usikkerhed hos danske virksomheder og kan stoppe fremtidige investeringer i Kina, lyder konklusionen.

»Der er lagt op til, at myndighederne skal have adgang til alle dine servere. Det er klart, at det er en meget stor indgriben i en virksomheds privatsfære og den daglige operation. Hvis man er en teknologitung virksomhed, er man helt klart mest udsat,« siger Mads Vesterager.

Omvendt er Kina – efter at have set gennem fingre med kopiproduktion i mange år – i højere grad begyndt at håndhæve regler om ophavsret. Det hjælper et virksomhed som Lego, som i april kunne glæde sig over en stor aktion mod kopifirmaet Lepin. Men det giver stadig ikke nok beskyttelse, for det er langtfra alle kopister, som bliver stoppet, vurderer Kina-eksperten Christina Boutrup.

»Kineserne har aldrig været så motiverede som nu for at håndhæve lovgivning om immaterielle rettigheder. Man vil gerne vise EU og USA, at man gør noget. Men det er ikke ensbetydende med, at det er blevet lettere at være udenlandsk virksomhed,« siger hun.

Danske virksomheders bekymringer Rapporten fra det danske handelskammer i Kina (DCCC) er den første af sin slags. Den samler de erfaringer, som danske virksomheder i handelskammerets tre afdelinger i Kina har gjort sig det seneste år.

Den nye cybersikkerhedslov har ifølge rapporten »ført til usikkerhed hos danske virksomheder« og kan virke afskrækkende ift. nye investeringer i Kina. Loven kan også bruges til at diskriminere mod udenlandske virksomheder, lyder vurderingen.

Nye regler inden for onlinereklamer og e-handel har ført til indskrænkninger i, hvad man kan offentliggøre online. Forskellige grader af håndhævelse har ført til »overdreven strafudmåling mod danske virksomheder«, noterer handelskammeret.





En af de danske robotkometer, Mobile Industrial Robots, er gået ind i Kina med åbne øjne, selvom firmaets produkter hurtigt blev kopieret. Direktør Thomas Visti kendte til risikoen og hastigheden fra sin tid hos Universal Robots, men også til det enorme salgspotentiale.

»Man må desværre bare acceptere, at man bliver kopieret, hvis man har et fornuftigt produkt. Det er også sket for os, og det kan man ærgre sig over. Du kan ikke forsvare dine patenter juridisk i Kina. Men man må veje det op mod potentialet i det kinesiske marked,« siger Thomas Visti.

Det kinesiske marked for industrirobotter er klart verdens største – omkring hver tredje robot bliver solgt her – og derfor er der ikke rigtig nogen vej udenom. I dag henter Mobile Industrial Robots 15 pct. af sin omsætning i Kina, og den skarpe konkurrence og kopi-firmaerne er med til at holde firmaet skarpt, vurderer direktøren.

»Der er ikke andet at gøre end at udvikle hurtigere end de kinesiske konkurrenter. Man bander over Kina en gang imellem. Man bliver frustreret. Men man bliver nødt til at finde en nøgle ind,« siger Thomas Visti.