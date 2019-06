Kebabduo har tjent over 100 mio. kr.

En dansk duo laver store millionoverskud på kødprodukter. Det har ført til henvendelser om et salg af virksomheden, afslører direktøren.

Duoen Mustafa Sahin og Yusuf Kavur har i al ubemærkethed skabt en kanonforretning ud af kød.

Gennem det anonyme selskab Holding af 1.1.2013 ApS skovler duoen nemlig millioner ind år efter år. I 2018 var overskuddet rekordstort på 33,8 mio. kr.

Det bringer selskabets samlede indtjening op på mere end 100 mio. kr. over de seneste fem år.

»Resultatet var tilfredsstillende,« lyder det i en kortfattet kommentar om regnskabet fra Mustafa Sahin, der er direktør i og medejer af kødvirksomheden.

Når en virksomhed kontinuerligt skaber gode resultater på bundlinjen, tiltrækker det oftest interesse fra potentielle købere. Det er heller ikke anderledes for Mustafa Sahins virksomhed.

»Vi har en god og sund virksomhed med en stabil indtjening og derfor meget naturligt, at vi får nogle henvendelser om salg,« siger han og understreger, at der i øjeblikket ingen planer er i ejerkredsen om at sælge virksomheden.

Holdingselskabets aktiviteter har primært hjemme i datterselskaberne King Food ApS i Danmark og Royal Food Production i Polen. Sidstnævnte selskab dækker over en kød- og forarbejdsningsfabrik, der havde et overskud på næsten 21 mio. kr. i 2018.

King Food sælger især kebab og burgere til industrien, foodservice og detailhandlen. Men også kødprodukter inden for okse, kalv, lam og kylling bliver langet over disken.

Derudover ejer kødvirksomheden Danmarks eneste drive in-kebabrestaurant i Slagelse. Virksomheden beskæftigede i 2018 gennemsnitligt 93 fuldtidsansatte.