Arvingen til den danske udstødningskoncern Dinex, Torben Dinesen, tjente et trecifret millionbeløb, da han sidste år solgte halvdelen af familiens livsværk til L’Easy-stifteren Niels Thorborg.

Godt nok var salgsprisen hemmelig, men et nyt regnskab fra Torben Dinesens holdingselskab afslører, at industri-arvingen sidste år fik et overskud på 266 mio. kr.

Det var 800 pct. mere end året før, og overskuddet skyldtes hovedsageligt »salg af kapitalandele,« som det fremgår af regnskabet.

Torben Dinesen havde gennem længere tid jagtet en rig investor, der kunne skyde penge i Dinex for at forløse selskabets vækstdrømme. Den rige investor fandt han i Niels Thorborg, der er en af landets rigeste med en anslået formue på 8 mia. kr.

»Der var stor interesse fra flere andre investorer, men vi har fundet en partner, som deler vores ambitioner og visioner for fremtiden. Samtidig ser jeg frem til samarbejdet med Niels Thorborg, som jeg har stor respekt for, og som bliver en stærk sparringspartner i det videre arbejde med at indfri vores vækstpotentiale,« sagde adm. direktør Torben Dinesen.

Dinex sælger udstødningssystemer og partikelfiltre over hele verden, særligt til tunge køretøjer. Indtil i fjor ejede Torben Dinesen 85 pct. af aktierne i familievirksomheden, mens hans forældre sad på de resterende 15 pct.

Nu er ejerskabet af Dinex ligeligt fordelt mellem Dinesen-familien og Niels Thorborg.

Niels Thorborg er bedst kendt for at stå bag L’easy, der sælger og udlejer elektronik i hele Norden, men var i sin tid også hovedejer i Wupti.com, der blev solgt til Dansk Supermarked for over 300 mio. kr.

Derudover ejer Niels Thorborg reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen, isenkræmmerkæden Værsgo og har en større aktiepost i fodboldklubben OB.

Da handlen mellem Dinesen-familien og Niels Thorborg blev offentliggjort i februar sidste år, oplyste parterne, at målet nu var at fordoble Dinex’ omsætning til 2 mia. kr. inden for de næste to år.

Dinex omsatte i 2018 for 1,2 mia. kr. og tjente 102 mio. kr. efter skat.