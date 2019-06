Han blev 85 år gammel.

Grænsekøbmanden Hans Frede Fleggaard, der står bag Fleggaard-koncernen, er lørdag død. Han blev 85 år gammel.

Det bekræfter Fleggaard til Ekstra Bladet.

»Det er med stor sorg, at jeg på vegne af familien Fleggaard kan bekræfte at Hans Frede Fleggaard er død i en alder af 85 år. Hans Frede blev ramt af flere blodpropper i hjernen torsdag morgen, og er lørdag stille sovet ind,« skriver Jens Klavsen, der er adm. direktør i Fleggaard, i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

I en skriflig kommentar fra familien lyder det:

»På familiens vegne vil vi udtrykke vores dybe sorg over tabet af vores far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar. Vi har kort tid efter tabet af vores mor nu også mistet vores far, som har været en kærlig, spændende, kreativ og iderig far og en gudsbenådet købmand. Vores far gjorde en stor forskel både i familien og i firmaet. Vi er taknemmelige over, at vores far blev beriget med et langt og indholdsrigt liv, og vi vil savne hans gå på mod og optimisme. Vi har siden vores far trak sig fra den daglige drift ført firmaet videre i den ånd og på det fundament som han skabte, og det agter vi at fortsætte med.«

Historien om Fleggaard-koncernen begyndte med en lille kolonialhandel, som Peter J. Fleggaard åbnede i Padborg i 1926.

Butikken voksede sig hurtigt stor, og da sønnen Hans Frede Fleggaard i 1960’erne tog over efter sin far, gik det for alvor stærkt.

Koncernen rummer bl.a. grænse-supermarkederne Fleggaard samt Calle-kæden i det nordtyske samt Talinn, Estland.

I dag er Fleggaard-koncernen ejet af arvinger i tredje generation til den oprindelige stifter. Fleggaard er en af Danmarks største familieejede koncerner.

Fleggaard-koncernen rundede i 2018 en omsætning på 7 mia. kr. og et resultat før skat på 519,7 mio. kr. Det viser et regnskab fra koncernen, der i flere generationer har været ejet af Fleggaard-familien.