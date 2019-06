Underskuddet vokser for Arne Hensel Berg og hans datter, der er blevet mangemillionærer på et eksotisk landbrugsliv.

Familien Hensel fra Frederikssund står bag et af Danmarks største landbrugseventyr i udlandet. Men det er ikke længere helt så eventyrligt.

Efter at have tjent 300 mio. kr. på virksomheden Danper, der dyrker asparges, artiskokker og peberfrugter i Peru, har Arne Hensel Berg og hans datter, Rikke Hensel Milling, nu to år i træk tabt penge.

Et nyt regnskab fra familiens danske selskab, AHB Holding, afslører, at underskuddet er vokset til 5,3 mio. kr. Det er »ikke tilfredsstillende,« skriver ledelsen i regnskabet.

Arne Hensel Berg stiftede Danper i 1994 sammen med et peruviansk ægtepar. Men selvom han har haft stor succes og tjent massevis af millioner, har han holdt sig ude af medierne - og ude af offentlighedens søgelys.

Datteren Rikke Hensel Milling er hovedejer af ABH Holding, som har en egenkapital på næsten 500 mio. kr.

Siden 1994 er Danper - navnet er en sammentrækning af Danmark og Peru - vokset sig til en af de største landbrugsvirksomheder i Peru med mere end 6.000 ansatte. Virksomheden dyrker afgrøder, primært asparges, artiskokker, avocadoer, peberfrugter og druer, på mere end 6.000 hektar jord og omsætter årligt for cirka 1 mia. kr.

Salget foregår til både USA, Europa og Kina.

Hvorfor landbrugslivet i Peru pludselig giver underskud for Arne Hensel Berg og Rikke Hensel Milling, siger regnskabet fra ABH Holding ikke meget om.

I den kortfattede ledelsesberetning lyder det, at resultatet har været dårligt både i det associerede selskab og i egen drift, da der har været »ekstra udgifter, som har påvirket regnskabet.«