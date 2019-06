Ikea åbner butik midt i København

Møbelgiganten tager konsekvensen af, at flere bor i storbyer og dermed ikke har bil og kan køre ud i forstæderne for at handle.

Ikea vil indtage København med et showroom midt i byen. Butikken kommer til at ligge på Vesterbro og åbner umiddelbart efter sommerferien.

Normalt er Ikea placeret ude i byernes forstæder, hvor der er billig jord og nem adgang med bil. Det er kæmpe møbelhuse, hvor man kan se møblerne og få dem med hjem med det samme.

Men kunderne flytter ikke længere ud af byen, de har ofte ingen bil og dermed ingen interesse i at bevæge sig mange kilometer væk for at købe en stol eller et nyt køkken.

Den udvikling har Ikea spottet, og kæden har allerede åbnet bybutikker eller showrooms i midten af flere europæiske storbyer. Og nu er turen kommet til København.

Det nye midlertidige showroom kommer til at ligge på Vesterbrogade 65 og vil tilbyde kunderne, at de kan bestille køkken og garderobe til senere levering.

Sortimentet vil blive begrænset og kommer eksempelvis ikke til at omfatte glas, porcelæn og andre småting som kendes fra de store varehuse.

»Vi vil gerne gøre det nemt og bekvemt for kunderne at komme til Ikea og få hjælp til at planlægge og bestille køkken og garderobeløsninger. Det har længe været vigtigt for os at komme tættere på københavnerne,« siger Johan Laurell, adm. direktør i Ikea Danmark i en pressemeddelelse.

Foruden et nyt showroom på Vesterbro er Ikea i gang med at bygge et egentligt varehus på Kalvebod Brygge. Her er der endnu ikke sat tidspunkt på for åbningen.

»Vi har i dag en meget stor efterspørgsel på planlægning og køb af køkken og garderobeløsninger i både Gentofte og Taastrup. Det er den efterspørgsel, vi nu imødekommer med etableringen på Vesterbrogade,« siger Johan Laurell.

Etableringen på Vesterbrogade markerer starten på Ikeas tilstedeværelse i København, og showroomet vil være åbent indtil det nye varehus på Kalvebod Brygge åbner.