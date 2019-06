Ny trend: Cykler på abonnement buldrer frem i Danmark

Et nyt cykelkoncept vokser i Danmark. Virksomheden har allerede åbnet afdelinger i Danmarks tre største byer.

Der triller flere og flere cykler med det karakteristiske blå forhjul rundt på de danske cykelstier.

Cykler på abonnement er blevet populært, og det hollandske cykelkoncept Swapfiets har placeret sig solidt i Danmarks tre største cykelbyer København, Aarhus og Odense.

»Ved udgangen af 2017 havde Swapfiets 20.000 abonnementer og har sidenhen vokset sig fem gange større, så vi i dag har over 132.000 kunder fordelt på fire lande; Holland, Tyskland, Belgien og Danmark,« siger Maria Andersen, der er PR-ansvarlig hos Swapfiets Danmark.

For et fast månedligt beløb får du en cykel, der ifølge Swapfiets altid er køreklar indenfor 12 timer. Skulle kæden hoppe af eller styret sidde skævt, så får du en ny leveret indenfor kort tid.

Det koncept tiltaler efter sigende mange danskere, for antallet af medlemmer i Danmark er også stødt stigende og er netop nået over 5.000 kunder, fortæller Maria Andersen.

Swapfiets For 175 kr. om måneden får man en cykel med syv gear. Swapfiets garanterer, at cyklen altid virker, og at reparationer og al service er inkluderet i prisen. I tilfælde af et problem, som et fladt dæk, kommer en ”swapper” hjem til dig inden for 12 timer for at reparere cyklen eller bytte den til en anden. Hver kunde har sin egen Swapfiets, herunder en lås, service samt tyveriforsikring inkluderet i den pris, man betaler pr. måned.

Det var en gruppe venner, der i sin tid kom på ideen om at tilbyde cykler på abonnement. I starten stod de selv og reparerede cyklerne, men nu designer virksomheden egne cykler, mens den har medarbejdere til reparationer.

Swapfiets startede op i Danmark i sommeren 2018, og selv mener virksomheden, at den adskiller sig særligt på ét punkt.

»De fleste cykelbrugere ønsker at have en cykel, men vedligeholdelse og reparationer er ofte en hovedpine og føles som spild af tid. Vi kan levere en bedre service for vores kunder ved at give dem mere tid i hverdagen, mens vi fikser deres cykel indenfor 12 timer, forklarer Jonas Nygaard, der er Operations Manager for Swapfiets i Danmark.

Virksomheden har i 2019 haft fokus på at ekspandere, og den har åbnet afdelinger i 16 nye byer i Tyskland, som ifølge virksomheden er dens største marked.

»Det er tydeligt, at folk er blevet mere bevidste om, at cyklisme gavner både klimaet, sundheden og økonomien. Jeg tror altid, at cykling vil være populært i Danmark, og jeg håber, at Swapfiets kan være med til øge interessen for sund og bæredygtig hverdagscykling«, siger Jonas Nygaard.

Næste skridt for cykelvirksomheden er at udvikle en firmaaftale for større virksomheder.

»Vi kan mærke, at der er en øget interesse i at have en cykel på abonnement frem for at eje en cykel – både som en mere miljøbevidst løsning og for at mindske de uforudsete udgifter ved at eje en cykel,» siger Jonas Nygaard.

Swapfiets forventer at fordoble antallet af abonnenter i Danmark i slutningen af 2019.