Den succesrige duo bag Lasertryk.dk skabte livsværket nærmest ved en tilfældighed.

De startede som to unge gutter, der hver for sig arrangerede ungdomsfester. Siden slog de sig sammen og skabte succestrykkeriet Lasertryk.dk.

Og nu kan makkerparret Anders Grønborg og Esben Mols Kabell så begge kalde sig mangemillionærer i den trecifrede ende af skalaen.

Uden den store mediebevågenhed fusionerede Lasertryk.dk sidste år med den tyske gigant Die Druckerei. Det skete, da tyskerne købte moderselskabet Scandinavian Print Group, som bl.a. Lasertryk.dk er en del af.

Nu afslører et nyt regnskab fra Anders Grønborgs og Esben Mols Kabells fælles selskab, Mols & Grønborg Invest ApS, at salget indbragte dem 400 mio. kr., som de efterfølgende har delt mellem sig.

Anders Grønborg og Esben Mols Kabell stiftede Lasertryk.dk i 1999 nærmest ved en tilfældighed. De havde sammen skabt et lille rejsebureau ved navn Ung Ferie, og snart valgte de at trykke deres egne reklamer og investerede i en maskine.

Det fik pludselig samarbejdspartnere såsom diskoteker til at aflevere bestillinger, hvilket førte til flere maskiner, større kunder - og til sidst et farvel til rejsebranchen og goddag til trykkeribranchen.

Siden er Lasertryk.dk blevet Skandinaviens største med over 500 ansatte og en årlig omsætning på over 500 mio. kr. Det har haft overskud 19 år i træk og har således sendt pæne millionbeløb i lommerne på de to stiftere.

Ved siden af trykkeriet har Anders Grønborg og Esben Mols Kabell investeret i en række selskaber og ejendomme. Tidligere på året medgav Esben Mols Kabell i et interview med Børsen, at »vi er blevet nogenlunde velhavende.«

Det bakker det nye regnskab fra duoens investeringsselskab op om. Her er egenkapitalen nu opgjort til 454 mio. kr.

Selvom Anders Grønborg og Esben Mols Kabell ikke længere er enejere af Scandinavian Print Group, sidder de begge fortsat i direktionen. Anders Grønborg beskæftiger sig mest med markedsføring og kunder, mens Esben Mols Kabell primært har fokus på opkøb og produktudvikling.

Begge erhvervsmænd bor i Aarhus.