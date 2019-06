Heathrow Airport nær London vil bygge en tredje landingsbane, men planerne møder hård modstand. I alt skal der investeres 250 mia. kr. i udvidelser.

Heathrow Airport nær London mangler plads til at vokse. Derfor planlægger Europas travleste lufthavn at udvide med en tredje landingsbane.

Planen indebærer, at en flod skal omdirigeres, veje skal flyttes, og den stærkt trafikerede motorvej M25 skal gå gennem en tunnel under den nye landingsbane. Det skriver BBC.

Prisen for etableringen af en tredje landingsbane ventes at blive på 117 mia. kr. Dertil kommer investeringer i nye terminaler, parkeringspladser, infrastruktur, shoppingcenter og lignende, så de samlede investeringer i løbet af de kommende to årtier vil blive på 250 mia. kr.

Det er private investorer, som skal stå for finansieringen af udvidelserne.

Lufthavnen har i adskillige år ønsket at udvide for at kunne håndtere den voksende flytrafik.

Planerne møder imidlertid voldsom kritik, fordi det ifølge kritikerne vil føre til masser af støj og forurening.

Sidste år godkendte den britiske regering planerne, som nu er i offentlig høring frem til den 13. september.

Heathrow Airport håber at kunne påbegynde arbejdet med at bygge en tredje landingsbane, så den kan stå klar i 2026.

Heathrow er en af de vanskeligste lufthavne i verden at skaffe start- og landingstilladelser. Disse tilladelser handles til meget store millionbeløb.

Heathrow havde sidste år 80,1 mio. passagerer. Den er dermed Europas største foran Charles de Gaulle ved Paris, Schiphol nær Amsterdam og Frankfurt i Tyskland.