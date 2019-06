Den yngre generation af millenials er mest utilfredse både med løn og med arbejdspladsens vision. Det viser en undersøgelse fra Peakon.

Ældre medarbejdere er mere engagerede, loyale og tilfredse end deres yngre kolleger. Faktisk er de såkaldte millenials, som er født mellem 1980 og 2000, mest utilfredse både med løn og med arbejdspladsens mission.

Det viser en stor undersøgelse baseret på 40 mio. medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Det er den danskstiftede HR-platform Peakon, der står bag analysen. Peakon er blandt verdens førende HR-platforme, og undersøgelsen er gennemført i 125 lande.

Resultaterne ● Millennials finder deres arbejde mindre meningsfuldt end de ældre generationer. Kun to ud af fem millenials synes deres arbejde giver dem mening. ● Millennials er de mindst tilfredse, hvad angår lønninger, sammenlignet med ældre kolleger. Blot en ud af fem millenials er tilfredse med deres løn. ● Efter tre år på den samme arbejdsplads er de såkaldte Baby Boomers de mest engagerede medarbejdere. ● Baby Boomer-generationen er den mest loyale og tilfredse generation i arbejdsstyrken og dem, der har den største tro på strategien i deres respektive organisationer.

Generationen af millenials bliver ellers ofte beskrevet som dem, der er mest drevet af passion, mening og formål. Men i virkeligheden er de langt mindre inspireret af deres arbejde end de ældre kolleger.

»Vores data afslører, at millenial-generationen faktisk føler sig uinspirerede af deres virksomheders mission og formål, mens Baby Boomers (født mellem 1946 og 1964, red.) viser sig som den mest loyale og tilfredse generation,« siger Kasper Hulthin.

Han er medstifter og vækstdirektør hos Peakon, der indsamler 50.000 unikke medarbejderundersøgelser om ugen.

Kasper Hulthin tilføjer, at millenials er på nippet til at overhale Baby Boomers som den største gruppe medarbejdere i den globale arbejdsstyrke.

»Det gør undersøgelsens konklusioner bekymrende, eftersom virksomhederne fortsat mangler at finde ud af, hvordan man skal tilrettelægge arbejdspladser, som lever op til forventningerne hos deres Millenials-ansatte og de øvrige generationer på samme tid,« siger Kasper Hulthin.

Peakon Peakon er en privatejet virksomhed med kontorer i København, London og New York City. Investorer er bl.a. Atomico, Balderton Capital, EQT Ventures, IDInvest Partners og Heartcore.

Virksomheden blev stiftet i 2014 af Kasper Hulthin ( tidl. Podio - opkøbt af Citrix), Christian Holm (tidl. Podio), Phil Chambers (Gumtree – opkøbt af eBay, Qype – opkøbt af Yelp, Podio), og Dan Rogers (Qype, Songkick).

Peakon har udarbejdet undersøgelsen for bedre at forstå forskellene mellem generationernes tilgang til og oplevelser på arbejdspladserne og dermed skyde myter ned og i stedet dokumentere adfærdsmønstre og holdninger mellem de tre generationer: Baby Boomers, Generation X og Millenials.

»Med fem forskellige generationer på arbejdsmarkedet i dag, er det afgørende for virksomhederne af forstå behov og præferencer for de forskellige aldersgrupper. Den type data er et vigtigt redskab for virksomheder, der ønsker at forbedre ledelsesarbejdet og skabe vinderkulturer på tværs af generations-skellene,« siger Kasper Hulthin.