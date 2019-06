Ny trend: Danskerne vil have bæredygtige charterferier

Chartergæsterne vil bo på lækre hoteller og spise lokalt. De unge vil hellere dyrke yoga end feste. Det viser ferierapport ifølge Spies.

Bæredygtighed rykker højere op på listen over prioriteringer, når danskerne vælger ferie.

Fire ud af 10 vælger således deres charterferie på grund af selskabets arbejde med bæredygtighed.

Det viser en ferierapport, som Spies i Danmark har udarbejdet i samarbejde med søsterselskaberne Ving i Norge og Sverige og Tjæreborg i Finland.

»Vi kan konstatere, at der er forventninger om, at vi tænker bæredygtighed ind i alle led i rejsen,« siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spies.

9 ud af 10 adspurgte påpeger, at det er et fælles ansvar for rejseselskabet og kunderne at skabe en mere bæredygtig rejse.

Spies har valgt at klimakompenserer for samtlige flyrejser. Charterselskabet lancerede for nylig en ferierejse med tog til Schweiz som et alternativ til flyrejser. Thomas Cook koncernen, som ejer Spies, har besluttet at fjerne 70 mio. engangsplastikvarer på hoteller, fly og kontorer i 2019.

Rapporten viser også, at den yngre generation i alderen 18-35 år har ændret præferencer, når de planlægger charterferie.

Kun 3 pct. ser det at feste som hovedformålet med ferien. De vil hellere dyrke yoga, finde lokale oplevelser og hvile sig. Kun for 6 pct. af de yngre er solen det vigtigste trækplaster.

Rapporten viser også, at gæsterne efterspørger mere lækre hoteller, og der er interesse for lokal og grøn mad. To ud af tre vil have mulighed for at spise ferielandets retter.

»Vi kan se, at hotellerne bliver vigtigere, ligesom maden skal være lokal og gerne med vegetariske alternativer,« siger Lisbeth Nedergaard.